BPBD Kumpul Bareng Komunitas Roda Dua

BANGKAPOS.COM--Bertempat di ruang Mahligai Rumah Dinas Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Jumat 09 Agustus 2019, jam 20.00 wib, diadakan pertemuan yang diberi nama kumpul bareng dari berbagai komunitas kendaraan roda dua se- Bangka”. Acara ini diperkirakan dihadiri lebih kurang 350 orang.

Acara kumpul bareng tersebut merupakan persiapan dalam rangkaian Peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Tingkat Nasional Tahun 2019 Hadir dalam kesempatan tersebut, Kepala BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Mikron Antariksa, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Aswind, dan Ketua Komunitas Babel Peduli yang juga Kepala Stasiun TVRI Bangka Belitung Sriwidayat.

Mikron Antariksa dalam pembukaannya mengatakan, bahwa berkumpulnya para komunitas roda dua tersebut adalah dalam rangka mencari kesepakatan bersama tehnis penyambutan para biker dari Pulau Sumatera dan Pulau Jawa.

Diingatkannya, bahwa para klub-klub motor yang tergabung dalam komunitas roda dua di Pulau Bangka ini agar menempatkan diri mereka sebagai tuan rumah, bukan sebagai tamu sehingga pada bulan Oktober nanti, dapat melayani para bikers dari luar Pulau Bangka Belitung.

Pemerintah Prov Kep Babel akan mendukung kegiatan temu bikers pada tanggal 12 Oktober 2019 dengan memfasilitasi mereka kedalam bentuk kegiatan Jambore Komunitas.

Bentuk dukungan tersebut antara lain penyediaan tenda untuk bermalam, penyediaan 10 ekor kambing sebagai lauk pauk selama kegiatan Jambore Komunitas, pengawalan para bikers dari Tanjung Api-Api Palembang hingga ke Pulau Bangka serta penyediaan jalur khusus di tiap SPBU bagi para bikers.

Sementara Ketua Babel Peduli, Sriwidayat memberikan penjelasan, bahwa sudah seyogyanya para anggota-anggota klub roda dua di Pulau Bangka Belitung dapat menyambut kehadiran para tamu-tamu biker dari luar Bangka Belitung dengan hangat, termasuk memberikan konsumsi selama mereka berada di Bangka Belitung. Karena berkumpulnya para biker merupakan salah satu hobi turing, yang pelaksanaannya didukung oleh Pemprop Kep Bangka Belitung bertepatan dengan pelaksanaan bulan PRB.

Para peserta yang hadir antusias mengikuti acara tersebut. Pada sesi Tanya jawab, banyak para perserta yang mengajukan pertanyaan, antara lain menanyakan apakah ada dukungan bahan bakar dari panitia, apakah disediakan perawatan kendaraan bila mengalami kerusakan, apakah peserta ditanggung konsumsi selama kegiatan.

Hadir klub-klub sepeda motor yang tergabung dalam komunitas kendaraan roda dua pada acara kumpul bareng tersebut adalah:

YFBB (Koord. M. Adi, Hp:0823 7999 6716)

YRISCI@BANGKA (Koord. Try Utama, Hp. 0813 6968 0133)

KMT (Koord. Angga AM Sandi, Hp. 0853 6766 5115)

YJZB (Koord. Muslimin, Hp. 0895 605061724)

FBC BANGKA (Koord. Rizky, Hp. 0857 5869 0472)

YMCI (Koord. Anggi H, Hp. 0812 7156 4251)

YJMC (Koord. Roza S, Hp.0813 7755 2826)

Boyza Indonesia Zone Babel (Koord. Agung, Hp. 0858 4158 4637)

BARISAN (Koord. Akbar, Hp. 0813 6211 3337)

XYi Babel (Koord. Budi, Hp.0819 9558 2882)

IMLS 17 BABEL (Koord. Denis, Hp. 0823 6310 2127)

BALS (Koord. Amang, Hp. 0821 2601 1348)

MMS (Koord. Adan, Hp. 0821 6927 1499)

WWLS ZONE BABEL (Koord. Jhonie, Hp. 0831 7758 6952)

GCI Babel (Koord. Agung, Hp.0821 8629 2775)

BangkaBelitung Baby Looks (Koord. Lucky, Hp. 0831 7588 5579)

XXI Palembang&BABEL (Koord. Charlie, Hp. 0831 7364 9385)

YBKC (Yamaha Bangka King Club) (Koord. 0821 8366 4949)

Bangka Scorpio (Koord. Hidayat, Hp. 0856 6482 8295)

Kracker Sungailiat (Koord. 0822 8214 7718)

Iseng-Iseng Thailook (Koord. Febri, Hp. 0895 6029 42963)

Boyza Indonesia (Koord. Arul, Hp. 0882 7638 0753)

VICB (Vixion Independent Community Bangka, Koord. 0813 6708 9671)

HTMC Bangka (Koord. 0852 1155 7367)

CMBS (Koord. 0819 1857 6995)

MCP (Motor Classic Pangkalpinang, Koord. 0813 6719 2021)

RTC BANGKA (Koord. 0831 7536 7352)

NULF Sungailiat (Koord. 0831 7903 0827)

CBS BABEL (Koord. 0813 7977 9442)

PAPA AW SFI BABEL (Koord. 0831 7288 7360)

FGMB (Family Generation MX Bangka) (Koord. 0822 8267 6078)

BYONIC (Byson Yamaha Ocuner Indonesia Club ) (Koord. 0812 7446 6787)

BANKR (Bangka King Rider, Koord. 0819 2910 5870)

SBMC (Solidaritas Bangka MC, Koord. 0856 5888 5604)

Bangka Scorpio (Ba SIC, Koord. Hidayat, Hp. 0856 6482 8295)

ARCI Bangka Chapter (Koord. Hidayat, Hp. 0811 717 3338)

BRIGEZ Babel (Koord. Ratih, Hp. 0822 8803 5477)