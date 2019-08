Resmi Dirilis, Ini Spesifikasi Samsung Galaxy Note 10 dan Harga Banderolnya : Ada 5 Varian Warna

BANGKAPOS.COM - Samsung telah resmi merilis smartphone Galaxy Note 10 dan Galaxy Note 10 Plus.

Keduanya diperkenalkan dalam acara Galaxy Unpacked.



Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya di mana Samsung hanya merilis satu varian Galaxy Note.

Kali ini Samsung meluncurkan dua model Galaxy Note sekaligus, yakni versi Galaxy Note 10 reguler dan versi Galaxy Note 10+ (Plus).

Secara keseluruhan, Samsung melekatkan beberapa peningkatan pada Galaxy Note 10, seperti chipset, kamera, dan pena stylus S-Pen khas lini Samsung Galaxy Note.

"Saya sangat gembira dapat meluncurkan Galaxy Note yang paling powerful," kata DJ Koh, Head of IT & Mobile Communications (IM) Division Samsung di atas panggung acara, mengutip KompasTekno yang meliput langsung acara peluncuran yang berlangsung di Barclays Center, Brooklyn, New York, AS (7/8/2019).

Ilustrasi render Samsung Galaxy Note 10. (GSMArena)

Meski Samsung meluncurkan dua model Galaxy sekaligus, yakni Galaxy Note 10 dan Galaxy Note 10+.

Kali ini kita akan fokus pada seri Galaxy Note 10 reguler saja, agar pengulasannya lebih dalam.

Penasaran dengan Spesifikasi Galaxy Note 10?