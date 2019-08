Erzaldi Salat Id dan Berkurban di Desa Air Bara

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- GUBERNUR Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman melaksanakan salat Idul Adha 1440 Hijriah di Masjid Nurul Akbar, Desa Air Bara, Kecamatan Airgegas, Kabupaten Bangka Selatan, Minggu (11/8). Pada kesempatan itu, Erzaldi didampingi istrinya, Melati Erzaldi, Wakil Bupati Bangka Selatan, Riza Herdavid, Kepala Biro Kesra Pemprov Babel, Asyraf Suryadin, sejumlah aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov Babel, dan komedian Munir.

Amrin Gani, Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Pangkalpinang, bertindak sebagai imam salat Idul Adha. Sementara, Ustaz Irwan, pimpinan Pondok Pesantren Hidayatullah Teru, bertindak sebagai khatib.

Dalam khotbahnya, Ustaz Irwan mengupas momentum ibadah haji dan sejarah kurban Nabi Ismail AS sebagai generasi anak saleh. Ia menyebut Nabi Ibrahim AS berperan sebagai bapak pembangun karakter anak saleh, sedangkan seorang ibu seperti Siti Hajar, ibunda Nabi Ismail AS, menjadi madrasah pertama bagi anak-anak yang mampu mempersiapkan bangsa yang baik di kemudian hari.

Suasana Lebaran Idul Adha

Sebelum salat Id, Erzaldi Rosman mengajak agar jemaah memaknai Idul Adha lebih dari sebuah ketaatan kepada Allah SWT serta kepedulian bersama dan berbagi. Menurutnya, Idul Adha juga menjadi momentum untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT.

"Momentum Idul Adha ini bukan hanya berkurban hewan saja, tetapi bagaimana mengimplementasikan hati kita untuk berkurban dalam rangka meraih ketakwaan kepada Allah SWT. Sekaligus mencontoh Nabi Ibrahim AS yang mampu mendidik anaknya menjadi patuh dan saleh," tutur Erzaldi.

Foto Penyerahan Hewan Kurban

Perilaku Nabi Ibrahim, lanjutnya, hendaknya menjadi teladan bagi orang tua dalam menciptakan anak-anak saleh dan berkarakter. Orang tua yang baik yakni mampu mendidik anaknya menjadi anak berkarakter yang baik.

"Walau begitu kasih sayang yang diberikan jangan terlalu berlebihan dan justru menjadi anak yang manja," ujar Erzaldi.

Selain salat Idul Adha, orang nomor satu di Negeri Serumpun Sebalai tersebut juga melakukan pemotongan sapi kurban bersama masyarakat Desa Air Bara. Ada enam sapi yang disembelih, termasuk sapi kurban milik Erzaldi.

Pada kesempatan itu, Erzaldi memperagakan cara menyembelih hewan kurban dengan harapan masyarakat mengetahui cara memotong hewan kurban sesuai dengan syariat Islam. Usai pemotongan hewan kurban, Gubernur Babel dan rombongan serta masyarakat makan bersama di balai pertemuan desa setempat.