Bisnis Tanah Kapling di Pangkalpinang Meredup Kalah Saing dengan Perumahan Subsidi

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Perkembangan bisnis tanah kapling di Kota Pangkalpinang saat ini sedikit meredup atau mengalami penurunan karena kalah bersaing dengan bisnis perumahan subsidi yang lebih banyak diminati masyarakat.

Hal ini diungkapkan Andika, pelaku bisnis tanah kapling Majelis Kapling di Air Salemba Kecamatan Gabek Kota Tanah kapling Pangkalpinang pada bangkapos.com, Rabu (14/08/2019).

"Majelis Kapling ini mayoritas tanah kaplingnya berada di daerah Kampak, daerah Tampuk Pinang Pura, Kace Timur dan beberapa lokasi lainnya," kata Andika.

Diakuinya, sejak maraknya pembangunan perumahan subsidi saat ini menyebabkan bisnis tanah kapling agak sepi. Tetapi kadang-kadang masih ada juga celah-celah rejeki orang masih mau membeli tanah kapling untuk investasi.

"Satu area kaplingan tanah biasanya ada sekitar di atas 40 an kapling tanah dengan ukuran rata-rata 10 x 15 meter per kapling dengan harga saat ini Rp 18 juta sampai Rp 20 juta. Harga sebelumnya hanya Rp 12,5 juta per kapling tetapi masih tersisa 3 kapling lagi dari total 43 kapling tanah,' jelas Andika.

Andika, pelaku bisnis tanah kapling Majelis Kapling (bangkapos.com/Edwardi)

Untuk lokasi tanah kapling yang di bagian depan dengan ukuran 10 x 15 meter berada dekat jalan raya harga lebih tinggi antara Rp 20 juta- Rp 25 juta.

"Kita tau lah pembangunan dan pemekaran Kota Pangkalpinang ini semakin hari semakin dipercantik dan diperluas lagi sehingga tanah kapling sangat cocok untuk dijadikan investasi ke depan, karena itu kami bertekad terus menyediakan tanah kapling bagi masyarakat menengah ke bawah dengan harga terjangkau murah meriah," tukas Andika.

Ditegaskan harga tanah kapling yang ditawarkan Majelis Kapling saat ini merupakan harga tanah kapling termurah yang ada di Kota Pangkalpinang.

"Kalau orang lain saat ini menjual tanah kapling ukuran 10 x 15 meter dikisaran harga Rp 40 juta hingga Rp 45 jutaan. Kalau Majelis Kapling menawarkan harga jauh di bawah harga pasaran tanah kapling saat ini," imbuh Andika.

(bangkapos.com/Edwardi)