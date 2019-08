Pengumuman Kedua Lelang Eksekusi Hak Tanggungan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk

PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

Berdasarkan Pasal 6 Undang – Undang Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, Retail Collection & Recovery Region II / Sumatera 2 akan melakukan Lelang Eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet (closed bidding) dengan perantaraan KPKNL Pangkalpinang terhadap jaminan hutang debitur atas nama :

1. Desi Narta

Sebidang tanah seluas 90 m2 berikut bangunan dan segala sesuatu yang berada di atasnya sesuai SHM No.2133 an. Desi Narta, yang terletak di Jalan Sisingamangaraja Desa Air Ruai Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dengan nilai limit Rp. 490.000.000,- uang jaminan penawaran Lelang Rp. 147.000.000,-

2. Irwin Sahroni

Sebidang tanah seluas 71 m2 berikut bangunan dan segala sesuatu yang berada di atasnya sesuai SHGB No. 00400 an. Irwin Sahroni, yang terletak di Ruko Citraland Botanical City Type I Walk B No.03 Kelurahan Bacang Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Dengan nilai limit Rp. 1.826.000.000,- uang jaminan penawaran Lelang Rp. 547.800.000,-

3. Chun Wen

Sebidang tanah seluas 172 m2 berikut bangunan dan segala sesuatu yang berada di atasnya sesuai SHGB 162 an. Chun Wen, yang terletak di Perumahan Graha Loka Blok C7 No.08 Kelurahan Selindung lama Kecamatan Pangkalan Baru (Lama) Kota Pangkalpinang (dh Kabupaten Bangka Tengah) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dengan nilai limit Rp. 185.000.000,- uang jaminan penawaran Lelang Rp. 55.500.000,-

4. Bina Sofis Marwiyah

Sebidang tanah seluas 105 m2 berikut bangunan dan segala sesuatu yang berada di atasnya sesuai SHGB No.1220 an. Bina Sofis Marwiyah, yang terletak di Perumahan Graha Puri Cluster Cendana Blok A3 No.14 RT/RW.004/001 Kelurahan Selindung Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dengan nilai limit Rp. 111.000.000,- uang jaminan penawaran Lelang Rp. 33.300.000,-

5. Aprizal Andika Sukma

Sebidang tanah seluas 80 m2 berikut bangunan dan segala sesuatu yang berada di atasnya sesuai SHGB No.0051 an. Aprizal Andika Sukma, yang terletak di Ruko Citraland Botanical City Type I Walk Blok D No.03 Kelurahan Temberan Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dengan nilai limit Rp. 805.000.000,- uang jaminan penawaran Lelang Rp. 241.500.000,-

A. Penawaran Lelang diajukan melalui alamat domain https://www.lelang.go.id, sejak pengumuman terbit sampai dengan :

Hari : Rabu

Tanggal : 28 Agustus 2019

Pukul : 10.00WIB (Sesuai Waktu Server Aplikasi Lelang Melalui Internet)

Tempat : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pangkalpinang,

Jalan A. Yani Nomor 8 Kota Pangkalpinang.

B. Pembukaan penawaran dan penetapan Lelang oleh Pejabat Lelang dilakukan sesaat setelah batas akhir penawaran sebagaimana huruf A tersebut diatas.

Syarat-syarat :

1. Lelang dilaksanakan dengan penawaran tertulis tanpa kehadiran peserta Lelang dengan cara penawaran tertutup (closed bidding) melalui internet menggunakan Aplikasi Lelang Indonesia yang dapat diakses pada alamat domain https://www.lelang.go.id. Tata cara mengikuti Lelang dapat dilihat pada menu “Tata Cara dan Prosedur” dan “Panduan Penggunaan” pada domain tersebut.

2. Calon peserta dapat berupa perorangan atau badan hukum. Calon peserta Lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada alamat domain diatas dengan merekam dan menggunggah softcopy KTP serta memasukkan data NPWP dan nomor rekening atas nama sendiri. Calon peserta Lelang yang bertindak selaku kuasa perorangan / badan hukum diwajibkan mengunggah Surat Kuasa.

3. Uang Jaminan Penawaran Lelang disetorkan ke Nomor Virtual Account (VA) masing-masing peserta Lelang harus sudah efektif diterima oleh KPKNL paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang. Nomor VA akan dikirim secara otomatis dari alamat domain diatas kepada masing- masing peserta lelang. Biaya penyetoran maupun pengembalian Uang Jaminan Penawaran Lelang dibebankan kepada peserta Lelang sesuai dengan ketentuan biaya administrasi di bank yang bersangkutan.

4. Penawaran harga Lelang menggunakan token yang akan dikirimkan secara otomatis dari alamat domain diatasmelalui email masing-masing peserta, setelah menyetorkan Uang Jaminan Lelang.

5. Obyek Lelang dijual dalam kondisi apa adanya (as is) dan Peserta Lelang dapat melihat obyek Lelang sampai dengan hari pelaksanaan lelang.

6. Peserta lelang yang dinyatakan pemenang wajib melunasi harga pembelian dan bea lelang sebesar 2% dari harga Lelang terbentuk paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak pelaksanaan lelang. Apabila wanprestasi atau tidak melunasi kewajiban pembayaran sesuai ketentuan di atas, penunjukan pemenang Lelang dibatalkan oleh Pejabat Lelang dan Uang Jaminan Penawaran Lelang akan disetorkan ke Kas Negara.

7. Pemenang lelang akan diumumkan melalui email masing-masing peserta.

8. Informasi selanjutnya dapat ditanyakan kepada KPKNL Pangkalpinang Telp (0717) 435333 atau PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, Retail Collection & Recovery Region II / Sumatera 2 Telp. (021) 30023002 ext. 7778624 / 7778656.