Tiga Tipe Andalan Mobil Keluaran Suzuki yang Laris Selama 2019

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Suzuki memiliki banyak koleksi tipe mobil, 2019 ini ada tiga tipe mobil keluaran Suzuki yang laris dibeli.

"Tahun ini yang laris itu banyak yang minat New Carry Pick up, Ertiga Sport, dan Ignis. Biasanya yang nyari itu sesuai kebutuhan mereka. Kalau New Carry Pick up untuk kerja, Ertiga lebih kebutuhan untuk keluarganya, kalau Ignis kan lebih kecil," ungkap Pompi, Marketing Support di Suzuki Jagorawi, Jalan Raya Koba, Pangkalan Baru saat ditemui bangkapos.com. Rabu, (14/8/2019).

Mobil Ertiga Sport yang berkapasitas 7 penumpang ini yang baru keluar secara nasional belum lama ini digemari banyak kalangan dari rentang usia 30 sampai 45 tahun. Sedangkan mobil Ignis yang berkapasitas 5 penumpang cenderung diminati kalangan lebih muda. Kedua mobil ini dengan dp Rp 10 juta, dan angsuran mulai Rp 3 juta selama 5 tahun.

Suzuki juga mengeluarkan tipe mobil terbaru tahun ini yakni Suzuki Jimny berkisar Rp 300 jutaan. Mobil Jimny ini sudah dipesan sebanyak 6.000 pesanan dicatat secara nasional.

Suzuki juga memiliki mobil LCGC Karimun Wagon yang harga lebih murah dibandingkan tipe yang lain bisa DP cukup membayar Rp 8 juta. Mobil ini merupakan pengeluaran tahun 2015, untuk saat ini Suzuki belum mengeluarkan mobil LCGC terbaru.

Pembelian mobil Suzuki untuk periode bulan Agustus akan mendapatkan undian berhadiah TV 40 Inch, sepeda gunung, Hp Samsung A20, dan Voucher belanja senilai Rp 1 juta. Khusus pembelian Ertiga bisa mendapatkan hadiah Mobil Jimny terbaru yang pengundiannya secara nasional.

(bangkapos.com/Cici Nasya Nita)