Semen Padang vs PSIS Semarang, Ambisi Dua Tim yang Sama-sama Genggam Rapor Merah Liga 1 2019

BANGKAPOS.COM - Pertandingan seru akan tersaji dalam lanjutan pekan ke-14 Liga 1 2019 yang mempertemukan Semen Padang vs PSIS Semarang, Jumat (15/08/2019).

Laga antara Semen Padang vs PSIS Semarang rencananya akan diselenggarakan di Stadion Haji Agus Salim, Padang, Sumatera Barat.

Laga Semen Padang vs PSIS Semarang akan disiarkan secara langsung Via OChannel dan via streaming.