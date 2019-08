Munir Hadir di Upacara HUT Ke-74 Republik Indonesia di ATM Pangkalpinang, istri Pejabat Ramai Berswafoto

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Euforia peringatan HUT ke-74 Republik Indonesia seakan mengalir ke setiap warga negara.

Berbondong-bondong masyarakat datang menyaksikan dari kejauhan upacara detik-detik proklamasi di Alun-Alun Taman Merdeka Pangkalpinang, Sabtu (17/8/2019).

Namun ada sosok yang menyita perhatian berbagai kalangan setelah upacara selesai. Dia mengenakan kaos warna merah dengan celana pendek, Munir 'komedian lokal' naik ke atas podium.

Dia tidak sedang menjalankan pekerjaannya atau dipanggil untuk mengisi acara, tetapi ingin melihat pelaksanaan upacara HUT Republik Indonesia secara langsung.

Tak heran, kedatangan Munir di atas podium menjadi sorotan dan digandrungi ibu-ibu yang meminta nya untuk berswafoto.

Dia pun meladeni satu per satu ajakan swafoto istri para pejabat maupun tamu yang hadir. Dengan mimik muka nya yang humoris, dia sesekali menunjukkan ekspresi wajah yang membuat para ibu-ibu tertawa terpingkal-pingkal.

"Tadi sebenarnya saya cuma mau foto di atas podium yang ada tulisan nya itu lho," ujar Munir.

"Tahun kemarin saya tidak lihat upacara. Beberapa tahun belakangan Alun-Alun ini memang tidak dipakai untuk upacara 17 Agustus, biasanya dari saya kecil, SD atau SMP gitu selalu lihat upacara di sini. Maka nya ketika tahun ini upacara di ATM saya mau lihat langsung. Kangen mengulang masa kecil," Munir mengisahkan kepada bangkapos.com.

Dia menuturkan, kerinduannya melihat pelaksanaan upacara di jantung ibu kota Bangka belitung ini lah yang membuat nya rela datang sejak pukul 08.00 WIB dan menahan terik matahari saat detik-detik proklamasi berjalan khidmat.

"Tadi saya di bawah sana. Panas-panasan karena tidak boleh dekat podium, prosesi nya berjalan khidmat. Tapi syukurlah bisa lihat upacara di tanah lapang, kalo kata orang zaman dulu he he he," timpal nya.

(bangkapos.com/irakurniati)