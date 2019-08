Andra and The Backbone : Terima Kasih Pangkalpinang dan PT Timah

Andra And The Backbone saat menghibur masyarakat pada Pesta Rakyat PT Timah dalam rangka memeringati HUT ke-43 PT Timah pada Minggu, (18/8/2019)

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Andra And The Backbone mengungkapkan rasa terima kasihnya pada PT Timah atas kesempatan menghibur masyarakat Pangkalpinang. Hal itu disampaikannya di sela penampilan pada Pesta Rakyat HUT ke-43 PT Timah pada Minggu, (18/8/2019).

"Pangkalpinang kota yang sangat menyenangkan! Ayo kita nyanyi sama-sama!," sorak Deddy Lisan, vokalis Andra and The Backbone.

Andra and The Backbone menyanyikan beberapa lagu hitsnya, seperti Tunggu Aku, Main Hati, Jalanku Bukan Jalanmu, dan lainnya.

Ribuan masyarakat tampak sangat menikmati aksi panggung Andra and The Backbone. Banyak yang mengikuti nyanyian dari lagu-lagu hitsnya.

Puncaknya ketika Andra and The Backbone mengeluarkan lagu paling hitsnya, Sempurna. Masyarakat semua bernyanyi mengikuti alunan musik. Di tengah aksi panggungnya, panitia menyemprotkan air karena cuaca yang terik. Hal itu sontak semakin membuat heboh aksi panggung Andra and The Backbone.

(bangkapos.com/Bryan Bimantoro)