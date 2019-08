Pelukan Hangat Bella Saphira ke Suami Letjen Agus Surya Bakti yang Berulangtahun ke-58

BANGKAPOS.COM-- Jenderal bintang tiga asal Langkat, Sumatera Utara, mendapat kejutan dari artis peran Bella Saphira Veronica Simanjuntak.

Kejutan terhadap Letnan Jenderal (Letjen) TNI Agus Surya Bakti, merupakan perayaan ulang tahun kecil-kecilan yang dipersiapkan oleh sang istri, Bella Saphira, pada Sabtu (17/8/2019) pagi.

Agus merupakan mantan Sesmenko Polhukam yang lahir di Stabat, Langkat, Sumatera Utara, pada 17 Agustus 1961 dan sekarang berumur 58 tahun.

Agus menikahi artis cantik Bella Saphira pada 2013 silam.

Dari postingan Instagram-nya, Bella Saphira membagikan momen-momen manis saat ia memberikan kue ulang tahun kepada suaminya.

"Happiest Birthday Our Hero KOMANDO!" tulis Bella Saphira di atas kue tart berwarna coklat itu, seperti dikutip Kompas.com, Minggu ( 18/8/2019) siang.

Tampak pula foto Bella Saphira berpose di samping suaminya yang berpakaian dinas lengkap.

Mereka tersenyum ke arah kamera.

Sementara pada fitur Insta Story Bella, ia membagikan video saat Letjen TNI Agus meniup lilin setelah dinyanyikan lagu "Selamat Ulang Tahun" oleh Bella.

"At 05.00 am. Persiapan Upacara. Happiest Birtday My (love). Sehat panjang umur dalam ridho Allah SWT #agussb," tulisnya sebagai keterangan video.