CEO Babel United FC Sambut Pemain Baru, Ichsan Sofyan : Selamat Pulang Kampung Risky Novriansyah

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Jelang putaran kedua Liga 2 2019, Risky Novriansyah (29) resmi pindah dari Semen Padang ke Babel United FC, Kamis (22/08).

Pengumuman resmi dilakukan manajemen Babel United FC, melalui laman resmi Instagram Babel United FC yaitu @babelunitedfc.

"Welcome to the club, Risky Novriansyah," cuitan @babelunitedfc.

Kepastian kedatangan Risky Novriansyah juga secara resmi diumumkan oleh CEO Babel United FC Ichsan Sofyan.

“Risky sudah resmi bergabung di Babel United FC, segala persyaratan dan surat keluar dari club sebelumnya juga sudah lengkap. Terlebih lagi Risky sudah didaftarkan ke PT. LIB sebagai Pemain Babel United FC," tegas Ichsan.

Lebih lanjut Ichsan berharap kedatangan Risky Novriansyah bisa menggangkat sepak bola daerah.

“Selamat pulang ke kampung halaman tercinta untuk Riski, dia merupakan pemain yg mempunyai kualitas. Kami sudah resmi mendapatkan Risky. Semoga dia dapat menjawab harapan teman teman Bangka Belitung," tambah Ichsan.

Pemain ex Semen Padang ini adalah pemain asli kelahiran Kota Pangkalpinang dan sudah malang melintang di sepakbola Indonesia.

Bahkan Risky Novriansyah berhasil menembus beberapa klub yang bermain di kasta tertinggi sepakbola Indonesia yaitu Liga 1.

Pemain berusia 29 tahun ini berposisi sebagai penyerang dan pernah menjadi ujung tombak dari klub-klub besar seperti Sriwijaya FC.

Dengan kedatangan Risky Novriansyah tentu diharapkan menjadi juru gedor baru untuk mencetak gol bagi Babel United FC.

