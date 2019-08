Rizky Novriansyah Pulang Kampung, Amunisi Baru Babel United VS Cilegon United

BANGKAPOS.COM, BANGKA-- Babel United FC jelang putaran kedua Liga 2 2019, kembali datangkan pemain Rizky Novriansyah.

Melalui laman resmi Instagram@babelunitedfc mengumumkan kedatangan Rizky Novriansyah sehari sebelum melawan Cilegon United.

"Welcome to the club, Rizky Novriansyah," cuitan @babelunitedfc.

Pemain ex Semen Padang ini adalah pemain asli kelahiran Kota Pangkalpinang dan sudah malang melintang di sepakbola Indonesia.

Bahkan Rizky Novriansyah berhasil menembus beberapa klub yang bermain di kasta tertinggi sepakbola Indonesia yaitu Liga 1.

Pemain berusia 29 tahun ini berposisi sebagai penyerang dan pernah menjadi ujung tombak dari klub-klub besar seperti Sriwijaya FC.

Dengan kedatangan Rizky Novriansyah tentu diharapkan menjadi juru gedor baru untuk mencetak gol bagi Babel United FC.

Lawan Cilegon United

Babel United FC kembali akan menjamu Cilegon United dalam laga perdana putaran kedua Liga 2 2019, Kamis (22/8/2019).

Putaran pertama Cilegon United sukses menundukkan Babel United FC dengan skor tipis 1-0 di Stadion Krakatau Steel.