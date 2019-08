Bangka Pos Goes To School dan BEI Hadir di SMKN 3 Pangkalpinang

Kegiatan Bangka Pos Goes to School disambut meriah siswa siswi SMK Negeri 3 Pangkalpinang, Jumat (23/8/2019).

BANGKAPOS.COM - Bangka Pos Goes To School di­sambut meriah siswa siswi SMK Negeri 3 Pangkalpinang, Jumat (23/8/2019).

Deby Emelia (16) siswi program keah­lian Usa­ha Perjalanan Wisata mengaku mendapat ba­nyak wawasan jurnalistik setelah mengikuti Bangka Pos Goes To School kerjasama Bangka Pos dan Bursa Efek Indonesia (BEI).

“Acaranya seru dan menarik. Saya jadi tahu kalau menulis itu memang harus lengkap,” ujar Deby yang aktif bertanya selama acara.

Deby kerap membaca be­rita, pemberitaan yang ingin diketahuinya kerap kali dicari remaja belia ini melalui mesin pencarian Google atau membaca pos­tingan Instagram Bangka Pos.

“Cari berita biasanya buka google, saya ketik berita yang pengen ku liat biasanya muncul artikel dari Bangka Pos. saya juga follow IG Bangka Pos buat update event-event gitu, lebih komplit dan akurat,” bebernya.

Ketua Panitia Pelaksana Bangka Pos Goes to School Rahmananda mengatakan sebelum di SMK N 3 Pangkalpinang, Bangka Pos Goes To School telah terlaksana di tiga sekolah di Pangkalpinang dan empat sekolah di Kabupaten Belitung. Kedepannya program ini akan berlanjut ke sekolah-sekolah lainnya yang ada di pulau Bangka dan Belitung.

Program ini disambut positif Kepala Sekolah SMK N 3 Pangkalpinang, Sukinda karena dinilai relevan dengan program revitalisasi yang diusung sekolah kepariwisataan ini.

“Program revitalisasi ini percepatan SMK menjadi lebih modern. SMK N 3 Pangkalpinang merupakan salah satu yang terpilih dari 219 SMK di Indonesia. Kami berterimakasih kepada Bangka Pos dan Bursa Efek Indonesia Cabang Bangka Belitung mendukung kami,” ujar Sukinda.

Diungkapkan Sukinda agar kerjasama pelatihan jurnaliatik dari Bangka Pos tak hanya dilakukan pada siswa saja namun diharapkan agar bisa memberikan pelatihan serupa kepada guru-guru SMK N 3 Pangkalpinang.

“Selama ini siswa kami hanya membaca dan mengakses berita saja. Kita enggak tahu proses kerja media itu seperti apa, menulis pun tidak begitu paham,” ujar Sukinda.

Selain memberi pejelasan tentang dasar-dasar jurnalistik, SMK N 3 Pang­kalpinang juga diberikan pengetahuan pasar mo­dal dan saham dari Bursa Efek Indonesia sesuai era Generasi Industri 4.0 yang identik dengan digita­lisasi dalam kesempatan ini disampaikan oleh bapak Fuad perwakilan dari Bursa Efek Indonesia Kantor Cabang Bangka Belitung.

“Kami sangat apresiasi kepada Bangka Pos dan SMK N 3 Pangkalpinang yang telah memberikan kesempatan untuk memberikan pengetahuan tentang Pasar Modal dan Saham dalam program Bangka Pos Goes to School ini, “ ujar Fuad. (adv/o1/may)