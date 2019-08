VIDEO: Asinan Buah Bikin Segar dan Usir Kantuk Pengendara

BANGKAPOS.COM - Para pengendara kendaraan yang melintasi jalan raya Simpang Selindung Kota Pangkalpinang menuju jalan raya Lintas Timur, tepatnya sebelum Jembatan Batu Rusa II di pinggiran jalan tampak berjajar beberapa kios yang menjajakan berbagai macam asinan buah-buahan.

Apalagi saat musim kemarau saat ini, terlihat cukup ramai pengendara yang berhenti untuk membeli aneka asinan buah-buahan yang dijual masyarakat setempat.

Salah seorang penjual asinan buah, Minah, warga Kelurahan Selindung Kota Pangkalpinang mengatakan hampir setiap hari berjualan asinan buah di kiosnya, mulai pagi hingga sore hari.

"Alhamdulillah musim panas seperti ini jualan asinan buah cukup laris dan banyak dibeli pengendara kendaraan yang lewat," kata Minah.

Diungkapkan Minah, berbagai macam asinan buah yang dijualnya, yakni asinan kelubi, kedondong, mangga muda, salak, Cermai, bengkoang, jambu citra, nanas dan lainnya.

"Harga asinan buah ini rata-rata Rp 50.000 per kg atau Rp 5.000 per ons. Ada juga yang dijual per buah atau per potong seperti kedondong, jambu citra Rp 1.000 per buah," ujar Minah.

Diakuinya asinan buah yang paling banyak dibeli sebagai oleh-oleh untuk dikirim atau dibawa ke luar Pulau Bangka, yakni asinan buah kelubi.

"Asinan kelubi ini paling laris dan banyak dijadikan oleh-oleh. Buah kelubi mentah ini saya beli dari Bangka Tengah," jelas Minah.

Diakui Minah, asinan buah-buahan ini dibuatnya sendiri, sedangkan buah-buahan diperolehnya dengan membeli dari orang lain.

"Banyak juga para penjual buah yang datang ke sini menawarkan buah untuk dibuatkan asinan buah, mereka kan sudah tahu di daerah ini banyak yang membuat dan berjualan asinan buah," imbuhnya.

Sementara itu, Eko pengendara mobil mengaku sengaja berhenti karena ingin membeli asinan buah disini.

"Cuaca panas seperti ini sering membuat pengemudi mudah kantuk, karena itu saya beli asinan buah dicecel garam cabe biar mata tidak kantuk dan mulut juga terasa segar," kata Eko.

(Bangkapos.com/Edwardi)