Babel united FC Berpeluang Masuk ke Papan Atas Klasemen di Pekan 13

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Peluang Babel United FC untuk masuk papan atas klasemen Liga 2 Wilayah Barat terbuka di pekan ke 13.

Faktor menguntungkan dengan menjalani laga sebagai tuan rumah. Juga karena beberapa kesebelasan diatas Babel United FC akan bertemu.

Dipekan 13, Babel United FC akan menjamu Perserang di Stadion Depati Amir Pangkalpinang Rabu (28/8/2019).

Babel United FC berada diperingkat 7 dengan poin 29 sementara Perserang diperingkat 6 dengan poin 20.

Dihari yang sama Kesebelasan lain yakni Sriwjaya FC pemuncak klasemen denda poin 24 akan menjamu Cilegon United yang berada diperingkat 8 dengan 19.

Esok harinya dua kesebelasan diatas peringkat Babel United FC juga berhadapan Kamis (29/8/2019) yakni Persita Tanggerang diperingkat 5 dengan poin 21 akan menjamu PSCS Cilacap diperingkat 3 dengan poin 22.

Kondisi ini harus benar benar dimanfaatkan oleh kesebelasan Babel United karena setelah pekan ke 13 mereka akan menjalani 3 laga away beruntun.

Jadwal Laga Liga 2 Wilayah Barat

28 Agusutus 2019

Babel United vs Perserang

PSMS Medan vs Persibat Batang

Sriwijaya FC vs Cilegon United

Persiraja vs PSPS Riau

29 Agustus 2019

Blitar United vs PSGC Ciamis

Persita Tanggerang vs PSCS Cilacap

Klasemen Sementara Liga 2 Wilayah Barat Hingga Pekan ke 12

1. Sriwijaya FC 12 7 3 2 14-8 24

2. Persiraja 12 8 0 4 20-13 24

3.. PSCS Cilacap 12 6 4 2 15-10 22

4. PSMS Medan 12 6 3 3 14-11 21

5. Persita Tanggerang 12 6 3 3 20-9 21

6. Perserang 12 6 2 4 16-9 20

7. Babel United 12 6 1 5 13-11 19

8. Cilegon United 12 5 4 3 13-10 19

9. Persibat Batang 12 3 1 8 8-20 10

10. PSGC Ciamis 12 2 1 9 13-20 7

11. Bandung United 12 1 4 7 14-22 7

12. PSPS Pekanbaru 12 1 4 7 7-24 7