Ini Dia Program Unggulan Radio Sonora Group Bangka

BANGKAPOS.COM-- Sonora Group Bangka yang masih satu grup dengan Kompas Gramedia ini, memiliki empat jenis stasiun radio yang menyajikan siaran berbeda segmen. Ada Sonora, Palupi, Motion, dan Prima.

Bagi Anda pendengar setia radio, mari intip informasi mengenai segmen siaran yang mungkin Anda nantikan.

1. Radio Sonora

Radio Sonora Bangka berfrekuensi 101,1 FM ini memiliki program unggulan Berita Sonora, pagi siaran pada jam 06.00 - 10.00 WIB. Selanjutnya ada program request namanya AMKM Sonora (Anda Meminta Kami Memutar) bisa request lagu Mancanegara dan Indonesia siaran jam 20.00-22.00WIB, dan request lagu Oldiest nama programnya Musik Favorit jamnya 22.00-00.00 WIB. Serta memiliki reporter langsung ke lapangan, dan biasa live siaran.

Satu penyiar Radio Sonora yang satu-satunya wanita adalah Julisna, lahir di Petaling Mendo Barat 2 Juli 1990. Lulusan S1 Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran yang bergabung di Sonora tanggal 6 Juni 2012. Dia memiliki motto hidup I never dreamed for success, I worked for it.

2. Radio Palupi

Radio berfrekuensi 103,5 FM ini memiliki segmen siaran yang lebih berbeda. Palupi ini menyiarkan lagu-lagu Asia seperti China, Mandarin, Jepang, dan Korea. Program Unggulannya HAO GE YOU JIE MU siaran pada hari Senin-Selasa-Kamis-Minggu jam 20.00 - 22.00 WIB.

Pada pagi minggu ada Dunia Anak siaran jam 09.00 -10.00 WIB. Serta Relasi Palupi siaran jam 12.00 - 16.00 WIB.

Satu penyiar radio Palupi yang biasanya menyiarkan sambil berbincang dengan guru bahasa Mandarin adalah Fitri Eka Sari. Biasa dipanggil Fifi, lahir di Sungailiat, 11 Juni 1986.Hobi menikmati kuliner, dan menulis. Motto hidupnya perbanyaklah waktu untuk hal yang berkualitas.

Ruang siaran Radio Palupi, Selasa, (27/8/2019)/ (Bangkapos.com/Cici Nasya Nita)

3. Radio Motion

Radio yang dikhususkan untuk remaja, dan dewasa rentang umur 13 hingga 35 tahun. Radio berfrekuensi 94,4 FM menyiarkan lagu nuansa Indonesia-Barat, dan Pop serta R&B.

ogram unggulan bersama Nirina Zubir, dan Dagienz dari Jakarta, siaran bersama beberapa kota seperti Jakarta, Malang, Bangka, Banjarmasin, dan Manado. Program ini disiarkan setiap hari Senin-Jumat jam 06.00 - 10.00 WIB. Sosial Media twitter @motionbangka, dan Facebook FM 94,4 Motion Radio Bangka.

Satu penyiar Radio Motion, Agung Sadega. Penyiar pria muda Radio Motion yang lahir di Pangkalpinang, 12 November 1996. Bahkan aktif mengikuti berbagai organisasi seperti Founder Stand Up Indo Pangkalpinang, Penggiat Anti Narkoba BNNP Babel, dan Babel Rush.

Dia memiliki travelling dan main game. Motto hidupnya selalu jadi lebih baik, dan perluas kenalan dan persempit sirkel pertemanan.

Ruang siaran Radio Motion (Ist/Radio Motion)

4. Radio Prima

Radio berfrekuensi 105,9 FM ini menampikan siaran dengan segmen yang lebih kearah etnik daerah. Sangat cocok buat Anda pecinta dangdut, selain itu juga ada lagu daerah Bangka, dan Melayu.

Program unggulnya Prima Berpantun setiap hari Jumat selama 3 Jam bersama Pak Cik Karyo. Serta ada program Sapa Prima dihari-hari biasa sambil berbincang isu-isu dengan pendengar radio.

Satu penyiar wanita yang pandai berpantun, Evi Nurfadiyah. Penyiar Radio Prima yang lahir di Pangkalpinang, 17 Maret 1989.

Hobinya masak, dan berpantun. Serta moto hidupnya bisa membuat orang-orang sekitar terhibur dengan kehadiran kita.

Ruang siaran Radio Prima Selasa, (27/8/2019) (Bangkapos.com/Cici Nasya Nita)

(Bangkapos.com/Cr2)