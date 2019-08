Siswa SMKN 1 Pangkalpinang Belajar Menulis dan Kiat Sukses Berwirausaha

Bangka Pos Group kembali menggelar “Bangka Pos Goes to School” di SMKN 1 Pangkalpinang, Jumat (30/8). Sejak Pukul 07.00 WIB, ratusan siswa antusias berkumpul di lapangan SMKN 1 Pangkalpinang

Bangka Pos Group kembali menggelar “Bangka Pos Goes to School” di SMKN 1 Pangkalpinang, Jumat (30/8). Sejak Pukul 07.00 WIB, ratusan siswa antusias berkumpul di lapangan SMKN 1 Pangkalpinang

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Bangka Pos Group kembali menggelar “Bangka Pos Goes to School” di SMKN 1 Pangkalpinang, Jumat (30/8). Sejak Pukul 07.00 WIB, ratusan siswa antusias berkumpul di lapangan SMKN 1 Pangkalpinang. Hadir sebagai pemateri antara lain, Editor Bangka Pos Group, Respi Leba, dan Owner Warjo, Evan selaku mitra Bangka Pos Group.

Rangkaian kegiatan dibuka Kepala Sekolah SMKN 1 Pangkalpinang, Kurnia Paratiwi. “Kami sangat bersyukur, SMKN 1 dipilih sebagai bagian dari program Bangka Pos Goes To School. Kami sangat mendukung. Semoga acara ini akan terus berlanjut ke kegiatan lainya. Kegiatan dan materinya sangat tepat dengan jurusan atau program belajar yang ada di sekolah ini. Semoga seluruh siswa dapat menerima dengan baik materi yang disampaikan dari Bangka Pos dan Warjo Group,” ujar Kurnia Paratiwi.

Kurnia Pratiwi berharap kedepanya akan terjalin kerjasama seperti Majalah Sekolah, Student Newspaper, dan Bentuk Pelatihan lainya dari Pihak Bangka Pos Group.

Respi Leba, Editor Bangka Pos mengajak para siswa untuk memahami pentingnya menulis dengan menggali pendapat dan jawaban siswa, apa yang siswa pahami tentang menulis dan manfaat dari menulis. “Menulis itu mengungkapkan ide, pikiran dan perasaan lewat tulisan. Untuk bisa menulis harus mulai menulis, menulis dan menulis,” ungkap Respi Leba.

Respi Leba kemudian menjelaskan jenis-jenis tulisan dan mengingkatkan peserta bahwa berita adalah sebuah fakta, fakta pendapat dan fakta peristiwa.“Sebuah pendapat, suatu peristiwa layak menjadi berita jika punya nilai berita seperti aktual, punya pengaruh, punya nilai human interest, bisa memberikan informasi, hiburan, pendidikan, nilai kritik sosial, punya kedekatan,” ungkap Respi Leba.

Kegiatan pelatihan jurnalistik lebih diwarnai tanyajawab dan diskusi. Sebagian siswa menggali suka-duka menjadi seorang wartawan, proses mendapatkan informasi dan penerbitan koran Bangka Pos. Bahkan ada siswa yang menanyakan soal pendapatan dan kesejahteraan wartawan.“Pekerjaan wartawan itu banyak resikonya, bagaimana jaminan kesejahteraan dan jaminan keselamatannya,” tanya seorang siswa.

Owner Warjo Group, Evan ,membagikan kisah kesuksesannya dalam berwirausaha, dan memberikan motivasi kepada siswa, serta kiat-kiat dalam berwirasuaha

“Acara ini menurut saya sangat keren, siapa sih yang peduli dengan hal begini. Tapi Bangka Pos sangat peduli. Para siswa tadi juga antusias sangat bagus, dan kayaknya mereka juga banyak dapat hal baru. Harapannya acara seperti ini ada di semua SMK, SMA. Ini penting untuk disampaikan untuk mereka. Bahwa dalam menentukan masa depan sudah mempunyai bahan pertimbangan dari sekarang,” ujar Evan.

Ketua Pelaksana Kegiatan Bangka Pos Goes to School, Rahmananda, mengungkapkan pihak sekolah sangat antusias mengikuti program Bangka Pos Goes To School.

“Saya sangat berterimakasih karena mendukung kegiatan ini, yang mana siswa-siswi sangat antusias dan semangat mengikuti acara ini. Serta apresiasi juga kepada Kepala Sekolah Ibu Kurnia Paratiwi yang sangat mendukung kegiatan ini dan Owner Warjo Group Bang Evan atas suport kegiatan ini Semoga kerjasama kita akan semakin baik dan terus berlanjut untuk kedepanya,” ungkap Rahmananda.

JESLYN, siswa SMK N 1 Pangkalpinang mengaku tertarik menjadi jurnalistik saat ditanyakan pemateri acara ini. Dikarenakan ketertarikanya itu dia mendapatkan buku dari tulisan pemateri, Respi Leba yang merupakan editor Bangka Pos Group.

“Acara ini sangat bagus, karena munkin setiap orang punya bakat jurnalistik, dengan acara ini bisa terbuka wawasannya. Saya juga sangat tertarik jadi jurnalistik,” ungkap Jeslyn sambil memegang buku yang dia terima tadi.

Selain Jeslyn sebagian perserta ingin Cita-cita Jadi Jurnalis Dapat Buku mengetahui lebih jauh tentang tugas dan peran seorang jurnalis. Kepala Sekolah SMKN 1 Pangkalpinang, Kurnia Paratiwi menjelaskan kegiatan Bangka Pos Goes To School sangat membantu para siswa untuk mengenal dunia tulis menulis.

“Para siswa dilatih untuk mengenal dunia tulis menulis, wawasan semakin luas tentang menulis. Dan mereka juga dibantu untuk membedakan berita yang benar dan berita bohong. Kita harapkan kerja sama akan semakin terus berlanjut,” harap Kurnia Paratiwi.