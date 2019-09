Tak Hanya Sebut Nikita Mirzani dengan Kata Tak Pantas, Putri Elza Syarief Juga Hina Warga Indonesia 

BANGKAPOS.COM--Insiden Elza Syarief dilabrak Nikita Mirzani di acara Hotman Paris Show mendorong Poppy Kelly, putri Elza Syarief yang tinggal di Amerika Serikat, beraksi keras.

Polemik makin melebar tak sekadar Poppy Kelly membela Elza Syarief yang dilabrak Nikita Mirzani namun muncul seteru baru soal 'hina Indonesia' dan sebutan 'pelacur'

Apa maksudnya?

Melalui akun Instagram pribadinya, Poppy pun melontarkan makian untuk Nikita.

Tak terima sang ibu dimaki-maki, Poppy mengungkapkan kekecewaannya melalui postingan di Instagram story-nya.

Poppy mengaku awalnya dia merupakan penggemar Nikita.

Namun setelah Nikita memaki-maki ibunya di depan umum, Poppy tak terima.

Poppy bahkan mengancam kalau ibundanya akan melaporkan Nikita ke polisi.

"Nikita emang gw fans elu tapi begitu elo maki maki ibu gw di muka umum gw ga terima ok siap-siap aja bunda gw lapor ke Mabes Polri kita ga level berantem ama elo @nikitamirzanimawardi_17," tulis Poppy dalam Instagram story-nya.

Ungkapan kekecewaan Poppy Kelly, putri Elza Syarief terhadap Nikita Mirzani (Instagram/poppykellyofficial)

Tak hanya itu, Poppy juga memberikan support-nya untuk sang ibu.

Poppy tampak mengunggah potret kebersamaannya dengan Elza Syarief dan Farhat Abbas.

Perempuan yang mengaku biasa tampil di kontes kecantikan di luar negeri ini menunjukkan rasa bangganya pada sang ibu.

Bentuk dukungan Poppy Kelly kepada sang ibunda, Elza Syarief yang dimaki oleh Nikita Mirzani (Instagram/poppykellyofficial)

"I always proud to my mom, Elza Syarief," tulis Poppy.