Asisten Rumah Tangga Diam-diam Doyan Pakaian Dalam Via Vallen, Terungkap dari Curhat Sang Artis

BANGKAPOS.COM - Via Vallen baru-baru ini membongkar kelakuan asisten rumah tangga (ART)-nya.

Penyanyi dangdut yang cover lagu Senorita dan On My Way Alan Walker ini resah dengan sikap buruk pembantu di rumahnya.

Via Vallen mengungkapkan bahwa ART-nya kerap memakai barang-barangnya, termasuk baju dan pakaian dalamnya.

Tak hanya itu saja, Via Vallen yang melejit berkat lagu berjudul "Sayang" ini juga membeberkan bahwa ART-nya sering mencuri uang di rumahnya.

Penyanyi dangdut Via Vallen baru-baru ini mengalami kejadian yang kurang mengenakan.

Kejadian yang dialami Via Vallen itu ternyata berhubungan dengan Asisten Rumah Tangganya (ART).

Via Vallen mengungkapkan curahan hatinya tentang ART-nya melalui akun Instagramnya pada Senin 2 September 2019.

Via Vallen membeberkan sifat panjang tangan ART-nya yang masih muda itu.

Di postingannya tersebut, Via Vallen mengatakan bahwa ART-nya kerap memakai barang-barangnya seperti pakaian, baju tidur hingga pakaian dalam.

"Temen2 aku mau share pengalamanku tentang Art dirumah Dia masih muda, rajin juga, Tapi belakangan kebongkar kalo selama ini diem2 dia sering pake baju akuu, baju tidur aku bahkan daleman aku juga,"tulis Via Vallen.

