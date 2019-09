Anggota Polres Pangkalpinang Dilaporkan Usai Diduga Lakukan Perzinahan

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Polres Pangkalpinang saat ini melakukan penyelidikan terhadap kasus dugaan perzinaan yang menimpa satu anggotanya, Kamis (05/09).

Anggota Polres Pangkalpinang berinisial ST (37) yang berpangkat Aipda ini dilaporkan HI (32) ke Sipropam Polres Pangkalpinang.

ST dilaporkan usai HI menggerebek ST sedang berduaan di dalam kamar bersama istri HI yaitu NV (31). Diketahui ST dan HI ini merupakan teman dan juga rekan bisnis yang bergerak di bidang jual beli mobil.

Sebelum kejadian pada Kamis (05/09/2019) sekitar pukul 00.30, ST sedang berada di rumah HI yang beralamat di rumah HI di Jalan Alexander I, Kec. Bukit Intan Kota Pangkalpinang.

Setelah itu sekitar pukul 01.00 ST menyuruh HI untuk membeli bir dan mengambil kendaraan motor dan mobil milik ST yang lokasinya tak jauh dari rumah HI.

Kemudian HI pun menyanggupi permintaan ST dan keluar dari rumahnya. Sekitar 20 menit kemudian HI kembali kerumahnya, dan melihat kondisi pintu rumah ada yang terkunci.

Mengetahui pintu rumah miliknya terkunci, HI pun penasaran lalu masuk kerumah dan melihat ST bersama sang istrinya NV sedang berduaan.

Saat itu HI melihat istrinya NV sedang membuka celana dalam dan ST sedang menggunakan celananya.

Melihat kejadian tersebut sontak HI seketika emosi lalu mengambil pisau untuk mengejat ST.

Kapolres Pangkalpinang AKBP Iman Risdiono saat dikonfirmasi membenarkan adanya laporan dugaan perzinaan yang dilakukan anggotanya.