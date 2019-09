Bandara Depati Amir Sabet Empat Penghargaan Bergengsi

BANGKAPOS.COM-- PT Angkasa Pura II (Persero) semakin memperkuat posisi sebagai salah satu operator bandara terbaik di Asia Pasifik, setelah berhasil meraih penghargaan bergengsi dari Airport Council International (ACI).

Berdasarkan rilis yang diterima bangkapos.com dari Executive General Manager (EGM) PT AP II Bandara Depati Amir Pangkalpinang Chuanda, ACI sendiri adalah satu-satunya perwakilan global dari otoritas bandara di dunia, yang mengembangkan standar, kebijakan serta pelatihan untuk meningkatkan standar bandara di seluruh dunia.

Pada tanggal 4 September 2019, ACI secara resmi memberikan total 22 penghargaan Airport Service Quality Award 2018 ke 6 bandara yang dikelola Angkasa Pura II.

Penghargaan tersebut diberikan dalam acara Customer Experience Global Summit 2019 yang digelar di Nusa Dua, Bali, dan dihadiri oleh para pemimpin operator bandara di dunia termasuk Direktur Operasi dan Pelayanan Angkasa Pura II Ituk Herarindri.

Survei tersebut dilakukan terhadap penumpang pesawat di 380 bandara yang ada di 90 negara.

Pada malam itu Bandara Depati Amir Pangkalpinang meraih penghargaan pada kategori :

- Best Airport by Size and Region (Under 2 million passengers in Asia-Pacific)

- Best Environment and Ambience by Size (Under 2 million passengers)

- Best Customer Service by Size (Under 2 million passengers)

- Best Infrastructure and Facility by Size (Under 2 million passengers)

President Director Angkasa Pura II Muhammad Awaluddin mengatakan, penghargaan tertinggi Airport Service Quality 2018 dari ACI ini, merupakan hasil dari transformasi pelayanan yang sudah dilakukan perseroan sejak 3 tahun lalu.

Ia menambahkan jika, transformasi pelayanan antara lain didukung pengembangan infrastruktur fisik dan penerapan teknologi informasi disertai dengan peningkatan sumber daya manusia.

“Kombinasi antara pengembangan infrastruktur, pemanfaatan IT, dan peningkatan human resources, membuat bandara-bandara AP II beroperasi dengan efisien, efektif serta memiliki standar pelayanan tinggi yang kemudian diakui penumpang pesawat sehingga kami berhasil meraih penghargaan dari ACI," ungkap Awaludin.

Menurut Executive General Manager Bandara Depati Amir Pangkalpinang Chuanda, penghargaan yang diraih Bandara Depati Amir ini tidak lepas juga dari dukungan pemerintah daerah dan stakeholder di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, serta hasil kerja keras seluruh komunitas bandara dalam memberikan pelayanan terbaik.

"Penghargaan ini mengharumkan nama Indonesia dan Kepulauan Bangka Belitung, karena bandara depati amir diperhitungkan dunia, semoga dapat meningkatkan pariwisata di Kepulauan Bangka Belitung dan meningkatkan perekonomian di daerah," kata Chuanda. (Bangkapos.com/Rilis/Muhammad Rizki)