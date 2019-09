Ayo Segera Bawa KTP Bangka Belitung Anda, dapatkan promo spesial menginap di Parai Beach Resort

Parai Beach Resort & Spa Bangka, Istana Pool Villa & Spa Bangka, Resort & Villa yang memiliki pemandangan langsung ke pantai serta berbatuan yang indah.

Memiliki 110 kamar yang elegan terdiri atas: Vila Kolam Renang, Kamar Suite (Cottage), Kamar Pantai Deluxe (Cottage), Kamar Deluxe (Cottage), Kamar Standar (Hotel). GM Parai Beach Resort, Wien Sanggamara mengemukakan bahwa

” Kamar-kamarnya menawarkan kenyamanan ditambah nuansa perabotan kayu gelap yang klasik. Semuanya kamar dilengkapi dengan TV, minibar, dan kamar mandi pribadi dengan fasilitas shower,”.

Promo spesial hadir khusus untuk kalian yang sedang ingin berlibur, Dan bagi Anda yang Butuh Liburan dengan budget murah dan bagus

Dengan room rate Budget pas di kantong anda & sudah termasuk breakfast 2 orang dapat anda dapatkan di Resort & Villa ini. Beberapa Promo pilihan menginap diantaranya:

*Standard*

✅ Start from Rp 300.000++_

*Deluxe Garden (row 4)*

✅ Start from Rp 419.000++_

*Deluxe Gardeb (row 2 - 3)*

✅ Start from Rp 456.000++_

*Deluxe Beach Front*

✅ Start from Rp 579.000++_

*Suite*

✅ Start from Rp 666.000++_

*Pool Villa*

✅ Start from Rp 899.000++_

Resort & Villa ini memiliki fasilitas yang akan sangat membuat liburan anda beserta keluarga kolam renang yang berada di dalam Resorts & free Wi-Fi.

Kabar baik bagi kalian yang bertempat tinggal di Bangka Belitung khususnya yang memiliki KTP di Bangka Belitung akan Ada promo spesial harga promo tersebut Nett tanpa Tax dan service 21% berlaku sampai dengan september 2019.

Parai Beach Resort & Spa Bangka, Istana Pool Villa & Spa Bangka (Parai Beach Resort)

Buruan booking room terbatas, gunakan kesempatan promo room dengan harga ekonomis

FREE :

– WELCOME DRINK

– BREAKFAST

– WIFI

– SWIMMING POOL

– NATURAL PHOTO BOOTH

– GAZEBO

– PARKING AREA

– FOOT MASSAGE 30 MINUTES FOR 1 PERSON

– LIVE MUSIC

– INCLUDE TAX & SERVICE

Informasi lebih lanjut, Hubungi WA kami