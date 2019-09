Anggota Legislatif Harus Mundur dari Jabatan Jika Ingin Mencalonkan Pemilukada Bangka Tengah 2020

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bangka Tengah, Rusdi menyebutkan bagi siapa saja anggota legislatif yang akan mencalonkan diri dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Bangka Tengah 2020 mendatang harus mengundurkan diri.

Kepada bangkapos.com Rusdi menyebutkan sesuai dengan Keputusan MK No. 33/PUU-XIII/2015 tertanggal 8 Juli 2015 bahwa semua anggota DPR, DPD dan DPRD baik itu DPRD Provinsi ataupun DPRD Kabupaten/Kota yang ingin mencalonkan diri menjadi kepala daerah atau wakil kepala daerah harus mengundurkan diri dari jabatan sebelumnya.

Tak hanya itu saja, Rusdi juga menyebutkan bahwa sesuai dengan UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU disebutkan bahwa Anggota DPR, DPD dan DPRD harus mengundurkan diri jika ingin menjadi kepala daerah.

"Itu masih mengacu kepada aturan ataupun acuan yang lama, namun untuk tahun ini kami belum dapat memastikan teknisnya bagaimana. Kami juga masih menunggu keputan dari KPU RI bagaimana teknisnya," ujar Rusdi ketika ditemui di KPU Bangka Tengah pada Senin, (9/9/2019).

Untuk revisi terhadap acuan hukum, Rusdi juga belum dapat berkomentar banyak karena dirinya juga belum dapat memastikan apakah dan kapan adanya informasi lanjutan dari KPU RI ataupun MK.

