Ini Lho Penampilan Ayu Ting Ting Tanpa Makeup, Beda Banget Ya, Apalagi saat Bangun Tidur

BANGKAPOS.COM - Makeup menjadi hal penting untuk menunjang seorang artis agar terlihat menarik di layar kaca.

Satu di antaranya seperti sosok penyanyi dangdut hits, Ayu Ting Ting yang selalu tampil menawan dengan makeup tebal dan busana panggung yang glamor.

Menjadi seorang selebriti yang sedang berada di tengah popularitas, tentu membuat Ayu Ting Ting selalu ingin terlihat cantik di setiap kesempatan.

Selain itu ibu muda ini juga dikenal sebagai selebriti yang rajin melakukan perawatan agar mendapat wajah kencang.

Biasa tampil cetar, baik makeup hingga pakaian yang digunakannya saat tampil.

Bagaimana penampilan pelantun Alamat Palsu ini saat natural tanpa polesan makeup?

Ternyata dalam beberapa kesempatan ibu Bilqis ini pernah membagikan fotonya tanpa polesan makeup.

Berikut Grid.ID lansir dari berbagai sumber setidaknya ada 6 wajah polos janda Enji ini bebas make up.

Penasaran seperti apa?

1. Ini lho, penampilan ibu satu anak ini saat bangun tidur, beda banget ya?

2. Alisnya juga tak secetar biasanya, natural banget.

3. Tampil tanpa makeup, yang penting alis on.

4. Wajahnya masih bak anak ABG, berbeda dengan saat tampil di televisi.

5. Ayu sendiri memang cukup jarang mengekspos dirinya tanpa makeup.

6. Meski terlihat natural, Ayu tetap saja tak pernah lepas dari komentar negatif warganet.

Riasan alis yang on fleek turut menyempurnakan wajah Ayu Ting Ting yang cantik.



Rambutnya yang panjang terlihat ia cepol ke atas sehingga gayanya makin seksi.



Tentu saja penampilan Ayu Ting Ting kali ini tuai banyak komentar dari netizen di akun instagramnya.



Rahayuningsih204: Maf ya sebelumnya, klau boleh sya saran bajunya jngan terlalu pendek begitu.



Alea_saputri: Jadi pengen nyobain bajunya juga.

Ferigunawan270: Itu baju bwt anakmu neng, Kenapa km pake ?! Kependekan kali.



Marhaenny9967: Padahal udh umroh lah ko pake bajunya keliatan auratnya..



Hertiknilariyanti: Ngefans sm ayu sih... tp roknya kependekan tuh...



Nah itu tadi penampilan Ayu Ting Ting saat foto endorse.



Gimana nih menurut kamu?



