PENGUMUMAN LELANG NONEKSEKUSI SUKARELA

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- PT. TIMAH Tbk dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pangkalpinang, berdasarkan Surat Penetapan Jadwal Lelang Nomor: S-1150//WKN.04/KNL.04/2019 tanggal 04 September 2019, akan melakukan pelelangan umum dengan objek lelang berupa besi tua/besi scrap eks. Aset non operasional yaitu:

I. Lokasi Pelabuhan Mantung, Desa Air Jungkung , Kec. Belinyu, Kab. Bangka

No. Jumlah Unit Nama Barang

1 1 KK - 17 Meranteh

2 2 Kapal Tongkang Pasir "Klabat I dan II"

3 1 Bak Kerja, ukuran P. 14 m x L. 6 m

4 2 Bak Kerja, ukuran P. 12 m x L. 4 m

5 2 Bak Kerja, ukuran P. 10 m x L. 4 m

6 46 pcs, Bucket ex. Kapal Keruk

II. Lokasi : Pelabuhan Dok Air Kantung, Sungailiat, Kab. Bangka

No. Jumlah Unit Nama Barang

1 1 Kapal Isap " Lingga"

2 1 Eks. KK Menumbing (terbakar)

3 1 Bak Kerja, ukuran P. 18 m x L. 4,5 m

4.a lot Besi Scrap lokasi gudang macan

4.b 27 Peralatan ex. KK, terdiri dari :

14 - On roll besar

1- On roll kecil

3 - Main Gear besar

1 - Gir sedang

1 - Gir kecil

2 - Seven Khan

2 - Six Khan

1 - Katir Tambahan

2 - Pondasi Mesin

5 2146 Pcs Bucket Ex. Kapal Keruk, berbagai ukuran dari 7 cu. Feet s/d 30 cu feet

III. Lokasi : Unit Metalurgi Timah, Muntok Kab. Bangka Barat

No Satuan Nama Barang

1 lot Hamparan I ( gudang Biru)

2.a lot Hamparan II (dekat dermaga)

2.b lot Tembaga bekas generator ( hamparan II)

3 lot Hamparan III ( bekas bak air 2 unit)

4 lot Hamparan IV (dekat bengkel)

Keseluruhannya dijual dalam 1 (satu) paket dengan kondisi apa adanya (as is) dengan harga sebagai berikut :

Harga Limit : Rp.29.905.500.000,- (Dua Puluh Sembilan Milyar Sembilan Ratus Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

Jaminan Lelang : Rp.14.952.750.000,- (Empat Belas Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Pelaksanaan Lelang :

Lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta melalui internet (e-auction) dengan cara penawaran tertutup (Close Biding) pada :

- Hari/tanggal : Selasa / 17 September 2019

- Batas Akhir Penawaran : Pukul 10.00 (waktu server Aplikasi Lelang Indonesia)

- Alamat Domain : www.lelang.go.id

- Tempat Lelang : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pangkalpinang,

Jalan A. Yani No. 8, Pangkalpinang

- Penetapan Pemenang : setelah batas akhir penawaran

Pendaftaran dan pelaksanaan Aanwijzing akan dilaksanakan pada :

- Hari/tanggal : Kamis / 12 September 2019

- Waktu Pendaftaran : Pukul 09.00 WIB s/d 10.00 WIB

- Waktu Aanwijzing : Pukul 10.00 WIB s/d 12.00 WIB

- Tempat : Kantor PT TIMAH Tbk di Muntok Bangka Barat

Syarat-syarat Lelang :

1. Calon peserta lelang adalah Perorangan yang memiliki KTP dan NPWP atau Badan Usaha yang memiliki SIUP, TDP, dan NPWP yang disampaikan (diupload) pada saat pendaftaran peserta lelang di Aplikasi Lelang Indonesia (dengan alamat domain https://www.lelang.go.id). Tata cara mengikuti Lelang dapat dilihat pada menu “Syarat dan Ketentuan” pada domain tersebut.

2. Peserta lelang yang bertindak untuk orang lain atau badan usaha harus menyampaikan (mengupload) Surat Kuasa yang bermaterai cukup pada saat pendaftaran pada Aplikasi Lelang Indonesia yang meliputi:

a. Mengikuti pendaftaran lelang;

b. Menyetorkan uang jaminan lelang;

c. Mengikuti peninjauan objek lelang;

d. Menandatangani surat-surat atau dokumen terkait dengan pelaksanaan lelang;

e. Menyelesaikan pelunasan dan pengambilan kutipan risalah lelang apabila ditunjuk sebagai pemenang lelang;

f. Melaksanakan kegiatan pasca lelang apabila ditunjuk sebagai pemenang lelang.

1. Penerima kuasa sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas, dilarang menerima lebih dari satu kuasa untuk objek lelang yang sama.

2. Peserta lelang bertanggung jawab terhadap keaslian dan kebenaran atas dokumen yang disampaikan (diupload) terkait kepesertaan lelangnya dan apabila dikemudian hari ditemukan ketidakbenaran dari dokumen dimaksud, maka akan dilakukan proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan segala akibat hukumnya.

3. Peserta lelang dianggap telah mengetahui apabila terdapat izin maupun persyaratan terkait penguasaan, pemindahan dan/atau pengangkutan barang yang dilelang apabila ditunjuk sebagai pemenang lelang serta membebaskan Penjual (PT. TIMAH Tbk) dan Pejabat Lelang KPKNL Pangkalpinang dari segala tuntutan hukum dari pihak manapun atas adanya izin dan persyaratan dimaksud.

4. Calon peserta lelang yang diperbolehkan mengikuti Rapat Penjelasan Lelang (Aanwijzing) adalah Perorangan atau Pimpinan Perusahaan dari Calon Peserta Lelang atau Kuasanya dengan menunjukan Surat Kuasa Notaris Asli dan menyerahkan foto copy Surat Kuasa tersebut dan foto copy identitas Penerima dan Pemberi Kuasa, dan telah mendaftarkan diri sebagai peserta aanwijzing dengan menunjukkan dokumen asli persyaratan peserta lelang (KTP, NPWP, SIUP, TDP) sesuai jadwal waktu yang telah ditentukan.

5. Peserta aanwijzing diperbolehkan membawa pendamping 1 (satu) orang atau masing-masing peserta dibatasi maksimum 2 (dua) orang.

6. Peserta lelang yang tidak mengikuti aanwijzing dianggap mengetahui, menerima serta menyetujui hasil aanwijzing.

7. Calon peserta lelang yang telah mengikuti kegiatan aanwijzing dapat melakukan peninjauan barang yang akan dilelang dengan jadwal sebagai berikut:

a. Lokasi Muntok :

- Hari/tanggal : Kamis/12 September 2019

- Waktu : Pukul 13.00 WIB s/d 14.30 WIB

- Tempat : Areal Unit Metalurgi Muntok di Muntok Bangka Barat

b. Lokasi Belinyu

- Hari/tanggal : Jum’at/13 September 2019

- Waktu : Pukul 09.00 WIB s/d 10.30 WIB

- Tempat : Pelabuhan Mantung Belinyu

c. Lokasi Sungailiat

- Hari/tanggal : Jum’at/13 September 2019

- Waktu : Pukul 13.30 WIB s/d 15.00 WIB

- Tempat : Areal Dok Air Kantung Sungailiat

8. Objek lelang yang ditawarkan sesuai dengan kondisi apa adanya (As Is), karena itu peserta lelang diwajibkan untuk mengetahui/memeriksa objek yang akan dilelang dengan baik dan teliti dan apabila karena suatu hal terjadi penundaan/pembatalan pelaksanaan lelang, maka pihak-pihak yang berkepentingan/peminat tidak diperkenankan melakukan tuntutan apapun kepada KPKNL Pangkalpinang dan PT. TIMAH Tbk.

9. Peserta lelang wajib menyetorkan Uang Jaminan Penawaran Lelang secara sekaligus (bukan dicicil) ke Nomor Virtual Account (VA) yang akan dikirim secara otomatis dari Aplikasi Lelang Indonesia kepada masing - masing peserta lelang dan harus sudah masuk ke Rekening Bendahara Penerimaan KPKNL Pangkalpinang paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.

10. Penawaran harga tidak termasuk pajak-pajak yang timbul sesuai dengan ketentuan Pemerintah Republik Indonesia dan menjadi tanggung jawab/kewajiban Pembeli untuk melunasinya.

11. Peserta lelang yang dinyatakan sebagai pemenang wajib melunasi harga pokok lelang dan bea lelang pembeli sebesar 2% dari harga pokok lelang terbentuk paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak pelaksanaan lelang. Apabila wanprestasi atau tidak melunasi kewajiban pembayaran sesuai ketentuan di atas, penunjukan pemenang Lelang dibatalkan oleh Pejabat Lelang dan Uang Jaminan Penawaran Lelang akan disetorkan 50% ke Kas Negara dan 50% menjadi milik Pemilik Barang.

12. Dalam hal peserta lelang tidak ditunjuk sebagai pemenang lelang, maka uang jaminan lelang dikembalikan seluruhnya tanpa potongan apapun (kecuali biaya transaksi perbankan) ke rekening yang ditunjuk oleh peserta lelang.

13. Segala biaya yang timbul terkait pengambilan barang maupun pengangkutannya menjadi tanggung jawab pemenang lelang.

14. Penjelasan lebih lanjut tentang objek lelang dapat menghubungi Divisi Manajemen Aset di Kantor Pusat PT TIMAH Tbk, Jalan Jenderal Sudirman No. 51 Pangkalpinang, telp.(0717) 4258000 ext 10564 dan terkait proses lelang dapat menghubungi KPKNL Pangkalpinang, Jalan A. Yani No. 8, Pangkalpinang, telp.(0717) 435333.