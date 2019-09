Telkomsel Gandeng Travel Agent Jadi Mitra Reseller, Permudah Pelanggan Akses International Roaming

BANGKAPOS.COM - Memasuki momen liburan akhir tahun, Telkomsel menggandeng 18 travel agent yang ada di wilayah operasional Area Sumatera untuk menjadi mitra reseller layanan paket international roaming.

Kerja sama dengan mitra travel agent ini resmi dimulai sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama (PKS) antaraTelkomsel yang diwakili oleh General Manager SME Sales Management Telkomsel West Area Cheppy Hermana dengan Mitra Travel Agent, Senin (9/9) di kantor Telkomsel Regional Sumbagsel, Palembang.

Proses penandatanganan ini turut disaksikan oleh Ketua Association of The Indonesian Tours And Travel Agencies (ASITA) Provinsi Sumatera Selatan Anthon Wahyudi. Dalam sambutannya General Manager SME Sales Management Telkomsel West Area Cheppy Hermana menyampaikan, potensi pertumbuhan akses layanan paket international roaming semakin menjanjikan, ditopang dengan peningkatan wisatawan Indonesia yang berwisata ke luar negeri setiap tahunnya.

"Kini, bersama mitra travel agent, Telkomsel berharap dapat menghadirkan tambahan kemudahan akses bagi pelanggan untuk dapat menikmati beragam layanan paket International Roaming," kata Cheppy dalam rilis yang diterima bangkapos.com, Senin (9/9/2019).

Dengan mengusung sejumlah paket international roaming unggulan, nantinya Telkomsel bersama travel agent sebagai mitra strategis akan memasarkan paket roaming langsung kepada pelanggannya yang hendak bepergian ke luar negeri dengan sistem blundling package dengan paket perjalanan wisata. Pelanggan juga tetap bisa melakukan pembelian paket yang tersedia melalui UMB *266#.

Beberapa keunggulan yang bisa dimanfaakan pelanggan yaitu, bisa melakukan reservasi maksimal tiga bulan sebelum keberangkatan, dapat melakukan gift roaming ke nomor lain, ketersediaan call center luar negeri gratis dan ketersediaan kantor pelayanan roaming di lima negara yaitu Arab Saudi, Singapura, Malaysia, Hongkong, dan Taiwan.

Telkomsel sendiri memiliki jaringan mitra international roaming terluas di 200 negara dengan sekitar 550 mitra roaming operator.

"Pelanggan yang membeli paket roaming Telkomsel akan langsung terhubung dengan jaringan mitra roaming operator yang sudah bekerja sama dengan Telkomsel.

Ditambah, layanan international roaming ini juga sudah mendukung teknologi jaringan terbaru 4G LTE," tambah Cheppy.

Pelanggan ditawarkan beragam pilihan paket Data Roaming mulai dari Rp 70.000 hingga paket 3in1 yang menyediakan kebebasan bagi pelanggan untuk mendapatkan fasilitas voice, SMS, dan data internet dalam satu paket harga yang terjangkau sesuai kebutuhan selama berada di luar negeri.

Telkomsel juga menyediakan paket khusus keperluan perjalanan ibadah, seperti umroh dan haji di tanah suci, serta paket untuk wilayah yang menjadi destinasi wisata luar negeri favorit di Asia Tenggara, seperti di Singapura dan Malaysia. (*)