Crazy Deal KFC 5 Potong Ayam Hanya Rp 49.545, Baca Petunjuk Jelasnya di Sini Buruan, Hanya Hari Ini

BANGKAPOS.COM - Ayo para pecinta ayam goreng, ada kabar gembira lagi neh.

KFC Indonesia bagi-bagi diskon.

Khusus hari ini 11 September 2019, KFC Indonesia membagikan informasi promo diskon lima potong ayam goreng hanya dengan harga Rp 49.545.

Bangkapos.com melansir akun resmi yang sudah terverifikasi @kfcindonesia.

CRAZY DEAL datang lagi! Kamu bisa dapetin lima potong ayam KFC cuma dengan Rp 49.545,-* lho! Promo ini cuma berlaku di tanggal 11 September 2019, ya... Ayo tag temenmu yang lain dan ajak mereka supaya ngga kehabisan Crazy Deal-nya KFC.

.

Syarat dan Ketentuan:

- Harga belum termasuk pajak.

- Berlaku sepanjang hari di seluruh outlet KFC.

- Berlaku untuk dine in, take away, drive thru, dan home delivery.

- Program tidak berlaku di KFC bandara.

- Pembelian maksimal 2 paket dalam 1 transaksi.

Ayo buruan, masih banyak waktu.

(Bangkapos.com/Edy Yusmanto)