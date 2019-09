Me Hoa Akan Jadi Ketua DPRD Wanita Pertama di DPRD Bangka Tengah

Me Hoa, Politisi PDIP (tengah) yang Didapuk Menjadi Ketua DPRD Bangka Tengah 2019-2024 Saat Bercengkrama Dengan Warga

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Nama Me Hoa kini menggema di Kantor DPRD Bangka Tengah lantaran namanya didapuk untuk menjadi pimpinan DPRD Bangka Tengah periode 2019-2024.

Me Hoa sebelumnya memang telah diprediksikan akan menjadi pimpinan di Badan Legislatif Bangka Tengah karena memiliki capaian suara terbanyak di PDIP-Perjuangan untuk wilayah Bangka Tengah yang mencapai 2.855 suara.

Setelah mendapatkan surat mandat dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDIP) yang diketahui bernomor 565/IN/DPP/IX/2019 yang menyebutkan tentang Pengesahan dan Penetapan Calon Ketua DPRD Bangka Tengah dan tertanggal 4 September 2019.

Ketika dikonfirmasi, Me Hoa menyebutkan memang dirinya sudah mendapatkan informasi penunjukan kepadanya oleh DPP PDIP untuk menjadi Ketua DPRD Bangka Tengah.

"Sebelumnya saya menerima info penunjukan sebagai Ketua DPRD Bangka Tengah pada Sabtu, 7 September 2019 kemarin," ucap Me Hoa kepada bangkapos.com.

Dengan jadinya Me Hoa sebagai Ketua DPRD Bangka Tengah, maka Me Hoa merupakan sosok yang terbilang unik karena selama ini belum pernah ada sosok Ketua DPRD dari kalangan perempuan. Namun Me Hoa membuktikan jika dirinya mampu untuk menjadi seorang pimpinan DPRD Bangka Tengah periode 2019-2024.

"Saya sudah pernah sampaikan kepada Ketua DPD PDIP Bangka Belitung yang dalam hal ini Didit Srigusjaya dan beberapa pengurus pusat jika saya siap bila dimandatkan sebagai ketua DPRD Bangka Tengah periode 2019-2024 dan akan selalu bekerja semaksimal mungkin," ujarnya

Dirinya akan selalu berupaya menjadi pribadi yang dapat dipercaya dan akan terus berkreasi dan berkorelasi bersama dengan pemerintah setempat yang dalam hal ini Pemerintah Daerah Bangka Tengah.

(bangkapos.com/Jhoni Kurniawan)