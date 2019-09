Dilla Augustine Kolina, Gadis Dengan Segudang Prestasi

BANGKAPOS.COM -- Dilla Augustine Kolina, gadis kelahiran Bandung, 30 Agustus 1996 ini memiliki segudang prestasi baik akademik, dan non akademik.

Putri pertama dari Subandi Alman, dan Mulya Sari Nengsih ini awalnya tinggal di Bandung sampai kelas 4 SD, selanjutnya masuk kelas 5 SD dia pindah ke Taboali, Bangka Selatan dikarenakan sang ayah asal daerah tersebut.

Gadis keturunan Bangka-Sunda ini sudah mulai mengikuti perlombaan dari SD. Awalnya dia berhasil memenangkan lomba Sinopsis Tingkat Kabupaten Bangka Selatan.

Hal ini terus berlanjut saat dia menempuh pendidikan SMP, SMA, sampai perguruan tinggi.

"Jadi saat SMA saya ikut lomba, mencoba keluar dari zona nyaman. Biasanya anak sekolah kan belajar terus. Alhamdulilah saya juga dapat kesempatan untuk mengikuti berbagai perlombaan," ungkap Dilla kepada bangkapos.com. Minggu,(14/9/2019).

Adapun prestasi yang diraih saat tingkat SMP, dan SMA meliputi Juaran 3 OSN Biologi Tingkat Kabupaten Basel, Juara 1 LCC 4 Pilar Tingkat Kabupaten Basel, Juara 1 FLS2N baca puisi, Juara 2 OSN Kimia, Harapan 1 Debat Bahasa Inggris Tingkat Provinsi, Runner Up Putri Indonesia Basel, dan Putri Indonesia Intelegensia Basel. Serta dia selalu Juara kelas, dan umum saat di sekolah.

Dilla sekarang sudah menyelesaikan pendidikan juga di perguruan tinggi Universitas Bangka Belitung Jurusan Ekonomi dengan IPK 3,79, masa studi selama 3 tahun 11 bulan. Dia akan melaksanakan wisuda Oktober mendatang.

"Menurut saya kuliah tidak cukup hanya belajar di kelas. Mahasiswa tidak cukup hanya dengan nilai tinggi. Tapi kita itu perlu mencari pengalaman apalagi ketika melihat banyak kesempatan yang ada didepan mata. Sungguh sayang bila dilewatkan begitu saja. Kemudian saya ingin mengalahkan diri sendiri dengan segala ketakuan yang ada," kata Dilla.

Saat menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi, dia sempat menyambet belasan prestasi meliputi Juara 1 Dayang Provinsi Babel, Juara 1 Duta Pemilu Partisipatif Babel, Juara 1 Duta Genre Prov Babel, Dayang Wisata Sejarah Bangka Selatan, Outstanding Speaker at Word Speech Day Indonesia, Juara 1 English Debate Competition, Juara 2 Debat Bahasa Indonesia Prov Babel, First Runner Up Speech Contest UBB, Juara 1 Kompetensi Debat Mahasiswa Indonesia (KDMI) Tingkat Kopertis, Juara 1 Kompetensi Debat Mahasiswa UBB, Juara 1 Mahasiswa Berprestasi UBB, dan Juara 1 Mahasiswa Berprestasi FE UBB.