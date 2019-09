Mahruf Bersyukur Terima Gelar Bujang Bangka Belitung 2019, Ingin Bantu UMKM Promosi di Era Digital

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Mahruf berhasil menerima gelar Bujang Dayang Provinsi Bangka Belitung 2019 kemarin Sabtu, (14/9/2019) mengaku bersyukur. Ia akan berupaya menggerakkan pelaku UMKM promosikan produk di era digital.

"Program kedepannya kami sudah merencanakan dan ada yang sudah berjalan. Untuk membangun pariwisata kita salah satunya berusaha menggerakkan pelaku UMKM untuk bisa mempromosikan produknya di era digital, seperti sosmed. Sebab tantangan sekarang revolusi industri 4.0 jadi memang semua sudah era digital," ungkap Mahruf kepada bangkapos.com. Senin, (16/9/2019).

Dia juga mengatakan penting bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan kualitas produk, dan meningkatkan kualitas segi pemasaran. Ada sosialisasi khusus yang akan diadakan agar pelaku UMKM tidak kalah saing dengan yang lain.

Pria kelahiran Ranggi Asam, 16 Desember 1996 ini mengaku memang sangat tertarik mengikuti ajang Bujang Dayang Provinsi Bangka Belitung.

"Saya dari dulu memang tertarik ikut ajang ini, karena kemarin sempat kerja juga di salah satu bank BUMN jadi urung niat itu, kemudian kemarin lihat info sempat ragu ikut. Tapi karena teman banyak suppport akhirnya saya ikut," ungkap Mahruf.

Mahruf merasa bersyukur dengan gelar yang diterima, akan tetapi kini rasa bingung juga menyelimuti pikiran. Pasalnya dia merasa memikul tanggung jawab besar untuk membangun pariwisata di Bangka Belitung agar lebih baik lagi kedepannya.

"Saya selama satu tahun kedepan saya akan berusaha berkontibusi memberikan yang terbaik dalam membangun pariwisata. Karena ini memang kesukaan saya banget. Saya harap dapat meningkatkan pariwisata Bangka Belitung lebih baik lagi. Serta berharap bisa mendapatkan beasiswa ke luar negeri bidang pariwisata," ungkap Mahruf.

Anak Bungsu dari 4 saudara pasangan M Tahir Abdullah, dan Rohema mengaku tidak memberitahukan orangtua ketika ikut ajang Bujang Dayang.

"Saya pas ikut ajang yang Bujang Dayang Pangkalpinang sebelum Provinsi belum bilang, tapi pas menang baru bilang. Orangtua juga senang, dan mendukung," ungkapnya.

Mahruf lulusan Jurusan Hukum, Universitas Bangka Belitung ini memang tergolong pribadi yang aktif mengikuti kegiatan. Sebelumnya dia pernah menyambet berbagai prestasi seperti Pengacara Terbaik Moot Court Peradi di Palembang, Juara 3 Tim Moot Court Peradi Palembang 2018, Mahasiswa Berprestasi Fakultas Hukum UBB 2016/2017. First Winner Of UBB Speech Contest for Higher Education Level 2016, dan First Winner English Debate Competition Fisip Expo.

Selain itu dia juga sempat menyambet Anugrah Mahasiswa Berprestasi Wisuda UBB 2018, Juara 3 Lomba Rebat Bahasa Indonesia Kantor Bahasa Sebabel, Best Adjudicator NUDC UBB 2017, Juara Harapan IV Tim NUDC Kopertis 2 Palembang, ONE OF Beaking N+1 NUDC Kopertis 2 PALEMBANG, 13 besar Tim Kompetisi Debat Konstitusi Mahasiswa Antar Perguruan Tinggi Indonesia Bagian Barat di Pekanbaru, One of Liaison Officer for Bangka Belitung Indonesia Master Pangkalpinang.

(bangkapos.com/Cici Nasya Nita)