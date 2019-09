Ayu Ting Ting Dicibir Lagi Gara-gara Pose Seksi Sambil Dirangkul, Tangan Cowok di Bagian Sensitifnya

BANGKAPOS.COM - Sudah menjadi risiko seorang artis bila penampilannya dalam berpakaian menjadi sorotan publik.

Salah satu yang artis yang penampilannya kerap diperbincangkan adalah pedangdut Ayu Ting Ting.

Alih-alih dipuji, penampilan Ayu Ting Ting justru sering kali mendapat cibiran dari warganet.

Seperti yang baru-baru ini diunggah, mantan istri Enji Baskoro ini membagikan foto dirinya tengah merangkul bahu seorang pria di sebuah kapal.

Dalam foto tersebut, Ayu tampak mengenakan yukensi lengkap dengan sebuah kacamata di atas kepala.

Penampilan Ayu pun kian seksi dengan celana pendek jeans yang memperlihatkan paha mulusnya.

Bersama dengan foto tersebut, Ayu menuliskan caption, “With the one and only om letoy @ibas9290 kakakkakakaka luv you,”.

Seperti unggahannya yang lain, foto yang dibagikan Ayu Ting Ting ini kembali dipenuhi komentar pedas warganet.

Banyak warganet yang menilai Ayu Ting Ting semakin terbuka dalam berpakaian.

“Semakin hari semakin membuka aurat mbak,” tulis akun @nanieee13.