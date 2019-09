Gaya Yogi Mualana, Anggota DPRD 'Termuda' Pakai Sepatu Sneaker Mahal Saat Pelantikan, Meniru Bamsoet

BANGKAPOS.COM -- Politisi Gerindra Yogi Maulana jadi perhatian saat pelantikan DPRD Bangka Selatan. Anggota termuda DPRD Bangka Selatan 2019-2024 itu mengenakan sepatu mahal karena terinspirasi politisi di DPR RI.

Penampilan anggota DPRD Kabupaten Bangka Selatan (Basel) termuda Yogi Maulana, pada saat Rapat Paripurna Istimewa pengambilan sumpah atau janji Angota DPRD Basel periode 2019-2024 terllihat berbeda dan nampak mencolok.

Jika kebanyakan anggota dewan terpilih hadir dengan mengenakan Pakaian Sipil Lengkap (PSL), berupa setelan jas berwarna hitam dan bersepatu pantofel yang juga berwarna hitam.

Namun tidak dengan Yogi, politikus muda yang baru berusia 22 tahun ini hadir dengan menggunakan setelan jas hitam dipadupadankan dengan sepatu sporty merk Balenciaga yang berwarna putih bersih.

Yogi yang saat itu juga dilantik sebagai pimpinan sementara DPRD Basel itu mengatakan jika ia menggunakan sepatu tersebut terinspirasi dengan penampilan Ketua DPR RI Bambang Soesatyo, dan Anggota DPR RI Ahmad Sahroni.

Menurut Yogi, dua politisi di DPR RI itu sering memakai sepatu sporty jenis Balenciaga pada saat rapat.

"Saya memakai sepatu ini karena seperti Bambang Soesatyo Ketua DPR RI dan Ahmad Sahroni Anggota DPR RI," ungkap Yogi, kepada Bangkapos.com

Selain itu Yogi juga mengatakan jika sepatu sporty yang dipakainya ini dibeli dengan harga mahal, yaitu Rp 15 Juta untuk sepasang sepatu yang sering dipakai oleh kaum milenial tersebut.

Balenciaga merupakan rumah mode Prancis yang didirikan oleh Cristóbal Balenciaga, seorang perancang busana keturunan Spanyol, yang lahir di Basque Country, Spanyol.

Balenciaga memiliki reputasi sebagai penjahit pakaian yang tak kenal kompromi dalam penetapan standar dan dikaitkan sebagai "the master of us all" oleh Christian Dior.