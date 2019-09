iPhone 11 Datang, Banderol iPhone XR dan iPhone 8 Langsung Turun Segini

BANGKAPOS.COM - Apple meluncurkan trio iPhone 11, iPhone 11 Pro, dan iPhone 11 Pro Max dalam acara di AS.

Bersama dengan kedatangan mereka, iPhone XS dan XS Max keluaran tahun lalu tiba-tiba menghilang.

Berdasarkan pantauan di situs Apple.com, iPhone XS dan XS Max tampak sudah hilang dari deretan ikon produk. Artinya, kedua ponsel ini sudah tidak lagi dijual oleh Apple.

Posisi ikon produk iPhone XS dan iPhone XS Max sepertinya digantikan oleh ikon yang mewakili produk iPhone 11 Pro dan iPhone 11 yang baru saja diluncurkan oleh Apple.

Lewat sebuah pernyataan, Apple mengatakan bahwa iPhone XS dan XS Max memang sudah discontinued atau dihentikan.

Langkah tersebut sebenarnya tidak mengherankan karena Apple kerap menyetop produk lama yang dinilai sudah terganti oleh keluaran terbaru.

Pada peluncuran iPhone XS dan XS Max tahun lalu pun, Apple langsung menyetop iPhone X, iPhone 6S, dan iPhone SE.

Berbeda dari duo iPhone XS yang lenyap, iPhone XR dan iPhone 8 yang lebih lawas masih ada dan justru turun harga.

Di toko Apple untuk wilayah AS, iPhone XR kini dihargai mulai 600 dollar AS (Rp 8,5 juta), turun dari harga peluncuran sebesar 750 dollar AS (Rp 8,5 juta).

Sementara, iPhone 8 sekarang dijual dengan banderol mulai 450 dollar AS 9Rp 6,4 juta), turun dari harga peluncuran sebesar 700 dollar AS (Rp 9,9 juta).

Selain iPhone XS dan XS Max, Apple juga menghentikan penjualan Apple Watch 4 dan iPad 9,7 inci generasi keenam di situs Apple.com lantaran sudah ada Apple Watch 5 dan iPad 10,2 inci, seperti dirangkum Business Insider.

Kendati begitu, peminat iPhone XS dan iPhone XS Max, beserta perangkat Apple lain yang telah discontinue masih bisa membeli produk Apple lawas melalui kanal distributor iPhone selagi stoknya masih ada.

Mereka juga bisa mengunjungi situs berikut untuk membeli aneka produk Apple rekondisi (refurbished) dengan garansi resmi.

SUMBER: INFOKOMPUTER