Kejari Bangka Selatan Tetapkan Tersangka Baru Tipikor Mamin Setda TA 2017

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangka Selatan (Basel) kembali menetapkan tersangka pada kasus makan dan minum (mamin) dengan inisial YW (40) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), pada fungsional pelaksanaan kegiatan fasilitas mamin Bupati dan wakil Bupati, fasilitas mamin pada Sekretariat Daerah (Setda) Bangka Selatan (Basel) dan perlengkapan administrasi pada Setda Basel tahun anggaran (TA) 2017.

YW ditetapkan menjadi tersangka pada tanggal 5 September 2019, berdasarkan surat perintah (Seprint) penyidikan dan YW sudah dimintai keterangan dengan status sebagai tersangka.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Basel, Safrianto Zuriat Putra dalam konfrensi pers pada hari Rabu (18/9/2019), ia menambahkan meskipun YW sudah ditetapkan sebagai tersangka, tetapi belum dilakukan penahanan.

"Penyidik saat ini sedang melakukan penyidikan dan menunggu perkembangan penyidikan dan tim jaksa penyidik belum ada tindakan penahanan secara paksaan terhadap YW, karena masih dinilai koperatif," ujar Safrianto, Rabu (18/9) kepada Bangkapos.com

Safrianto menambahkan jika YW juga sudah mengembalikan kerugian sebesar Rp. 50 juta secara bersama dengan pengembalian sisa pada tiga orang terpidana kemarin.

YW ditetapkan tersangka berdasarkan hasil dari 19 orang saksi, dan kajari juga akan menurunkan lima orang penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap tersangka, dan lima orang jaksa penuntut umum.

YW disangkakan dengan Pasal primer 2, pasal 3, pasal 9 jo pasal 18 UU no 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah UU no 20 tahun 2001 tentang perubahan UU no 31 tahun 1999 tentang Tipikor jo pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP ancaman hukuman penjara maksimal 20 tahun dan minimal 4 tahun penjara.

(Bangkapos/Muhammad Rizki)