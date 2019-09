Berhasil 'Guncangkan' Los Angeles Begini Fakta Sosok Stephanie Poetri Dougharty Idola Baru Anak Muda

BANGKAPOS.COM--Stephanie Poetri anak dari penyanyi Diva Titi DJ ini menuai banyak pujian saat tampil di panggung Head in The Clouds 88.

Dia berhasil menghipnotis penonton untuk mendengarkan suaranya langsung dari panggung Head in The Clouds 88.

Tampaknya darah penyanyi besar ibunya benar-benar mengalir dalam darah Stephanie.

Dia berhasil membuat takjub para penonton yang memadati areal panggung untuk menyaksikan penampilannya.

Tak hanya masyarakat Indonesia saja, lagu Stephanie Poetri juga mulai dikenal di kancah internasional.

Melansir dari wawancara The Lunch Table via Tribun Jateng pada selasa (20/08/2019) Nico menanyakan tanggapan Stephanie mengenai film Avengers Endgame yang ia tulis dalam lagu I Love You 3000.

Stephanie mengatakan, Avengers Endgame merupakan film yang bagus.

"Mereka memberikan ending yang baik dan ada satu karakter yang mati namun itu tetap menjadi film yang bagus," ujarnya.

Sayangnya dengan adanya Avengers Endgame, akan sangat sulit membuat film saingan.

Stephanie Poetri Guncang Los Angeles USA (Youtube 88rising via Tribun Medan)

Stephanie juga menyatakan ending film ke-3 Marvel Cinematic Universe ini cukup memuaskan.

"Film ini akan sangat sulit untuk dikalahkan, karena tak ada hal lain yang bisa ditunggu di fase selanjutnya," jawab Stephanie.