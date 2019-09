Harga Rp1 Jutaan, Unboxing Samsung Galaxy A10s, Ini Spesifikasi Lengkapnya

BANGKAPOS.COM - Samsung Galaxy A10s kini resmi hadir di Indonesia.

Hanya selang sepekan setelah perilisan Galaxy A50s, Samsung merilis satu lagi model Galaxy A Series, yakni Galaxy A10s.

Smartphone low-end ini adalah versi upgrade dari Galaxy A10 yang telah dirilis Maret lalu.



Apabila Galaxy A10 hanya dibekali kamera tunggal di belakang, Galaxy A10s memiliki satu kamera tambahan lagi, sehingga menjadi kamera ganda.

Peningkatan ini diklaim menyesuaikan kebutuhan target pasar Galaxy A10s.

"Era of Live kini telah dimiliki oleh semua kalangan masyarakat Indonesia, tidak terkecuali bagi mereka yang masih menikmati kreasi foto, sebagai konten andalan yang dapat diunggah secara live melalui akun media sosial mereka," ujar Denny Galant, Head of Product Marketing IT & Mobile, Samsung Electronics Indonesia, dalam rilis yang diterima KompasTekno.

Berikut spesifikasi lengkap Samsung Galaxy A10s dilansir Tribun Timur dari GSMArena;

JARINGAN

Teknologi: GSM / HSPA / LTE