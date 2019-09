Belanja Pakai Ovo di Hypermat Harga Bisa Lebih Murah

BANGKAPOS. COM, BANGKA -- Hypermat BTC Pangkalpinang gelar promo koran weekend pada 20-23 September 2019.

Dalam kesempatan ini, juga ada promo Ovo Cash Gebyar Nasional, Bila menggunakan Ovo Cash harga bisa lebih murah.

"Gebyar belanja berhadiah menggunakan aplikasi OVO belanja senilai Rp 150.000 dengan ID OVO Apps akan mendapatkan satu nomor e-undian (berlaku kelipatan)," dikemukakan Heri Susanto Manager Groceries dan Aang Aligani Departement Manager Electronic Hypermat BTC Pangkalpinang, Jumat (20/9/2019).

Dijelaskan Heri bahwa OVo Cash Gebyar Nasional 22 Agustus hingga 10 November 2019.

Adapun hadiah berupa satu unit Mobilio, 2 Yamaha NMAX standar, 5 smart TV 43 ", 60 voucher Hypermat 60 voucher @ 1.000.000 dan 20 voucher hypermat @ 3.000.000.

Lebihlanjut menurut Heri, untuk harga spesial Ovo Cash, seperti Sunlight 780 ml haega promo koran Rp 12.490 bila menggunakan Ovo cash jadi Rp 10.400, Bernadi sosis sapi 12 pcs harga Rp 34.900 menjadi Rp 32.500, Wagon Container Lion Star harga Rp 164.900 menjadi Rp 159.900 dan Minyak goreng Tropical 2 liter Rp 21.490 menjadi Rp 19.490.

Dikatakan Heri, Hypermat BTC juga ada promo koran dengan harga murah berupa barang elektronik, kebutuhan sehari-hari, buah segar hingga daging sapi dan ayam.

Minyak goreng Kunci Mas 1,8 liter, harga Rp 19.900, kecap manis Bango 575 ml harga Rp 18.990, Susu UHT diamond full cream 1 ltr harga Rp 11.290, mesin cuci 2 tabung sharp, Rp 1.599.000, Anggur Red Globe RRC per 100 gr Rp 2.880, Ice cream diamond 700 ml Rp 23.950, Salmon Fillet per 100 gram Rp 28.900, Daging rendang sapi per 100 gram Rp 9.950, Ayam broiler 0,8 - 0,9 kilogram/ekor Rp 28.900, Coca cola, sprite dan fanta 1,5 liter harga Rp 10.490, Televisi LED 32 inc Rp 1.799.000 harga normal Rp 2.300.000.

Disisilain Heri menambahkan, ada juga produk unilever beli 2 gratis 1, khusus produk tertentu.

Begitupula ada diskon sampai dengan 30 persen semua jenis payung dan jas hujan.

Lebihlanjut Heri mengemukakan Hypermat BTC juga bagi-bagi balon warna-warni bagi keluarga yang belanja dan membawa anak putra-putri setiap hari Sabtu dan Minggu.