Benarkah Barbie Kumalasari dan Galih Ginanjar Sudah Pisah, Fakta Ini Terungkap Buat Melaney Terkejut 

BANGKAPOS.COM - Melaney Ricardo kaget saat Barbie Kumalasari keceplosan menyebut Galih Ginanjar sebagai mantan suaminya.

Semua berawal ketika Kumalasari salah ucap saat berbicara dalam bahasa Inggris.

Di saat Galih Ginanjar masih mendekam di penjara, Kumalasari justru menyebut sang suami sebagai mantan.

Hal ini terlihat dalam tayangan yang diunggah di kanal Youtube Call Me Mel, Rabu (18/09/2019).

Kumalasari dan Melaney pun saling bercakap menggunakan bahasa Inggris.

Kumalasari kemudian dipersilahkan untuk menyapa penonton menggunakan bahasa Inggris.

"Hai for my netizen, thank you for bullying me everyday, thank you for your attention for me, and always kepo about my life, but I'm always praying for you, and than mmuach I love you so much," sapa Kumalasari.

(Youtube Call Me Mell)

Melaney Ricardo dan Ichsan Akbar yang membawakan program tersebut pun memulai game untuk Kumalasari.

Kumalasari diminta untuk menjawab pertanyaan dengan pilih Yes atay No.

"Buat lagu cinta sejati itu semata-mata tujuannya untuk sekedar pansos?," tanya Melaney.

"Tidak," jawab Kumalasari.

Ichsan pun menanyakan Kumalasari mengenai kebenaran kabar pernah tinggal di luar negeri atau tidak.