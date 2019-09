Lowongan Kerja di Harian Pagi Bangka Pos pada 20 september 2019

Kami adalah Perusahaan Distributor Buah/Sayur di Pangkalpinang. Membutuhkan :

Staff Gudang (Pria/Wanita) dan Bag.Pemasaran produk Durian (Pria/Wanita)

- Pendidikan Min SMA Sederajat.

- Punya Sim C (Pemasaran)

- Serius Bekerja dan Bertanggung Jawab

Lamaran Ditujukan Ke

UD.Aneka Buah

Jl.Batu Kaldera Semabung Pangkalpinang.

Cp 081367639909

LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH PERTAMA DI BANGKA BELITUNG MEMBUKA KESEMPATAN BAGI ANDA PUTRA PUTRI BABEL UNTUK BERGABUNG DAN MENGEMBANGKAN KARIR DI BIDANG PERBANKAN DENGAN POSISI :

1. CUSTOMER SERVICE (KODE : CSV)

• BANGKA BARAT : KELAPA (KLP), PARIT 3 (PRT),TEMPILANG (TPG) 3 ORANG

• BANGKA SELATAN : SIMPANG RIMBA (SRB)1 ORANG

• BANGKA : PUDING BESAR (PBS) 1 ORANG

2. SECURITY (KODE : SCR)

• KOBA (KBA) 1 ORANG

KUALIFIKASI UMUM :

1. DIUTAMAKAN YANG BERDOMISILI/BERASAL DARI DAERAH SETEMPAT

2. BERPENAMPILAN RAPI & MENARIK (FOTO TERBARU SELURUH TUBUH UKURAN POSTCARD)

3. JUJUR, MEMILIKI KOMITMEN & MOTIVASI KERJA YANG KUAT DAN DINAMIS

4. DIUTAMAKAN SUDAH BERPENGALAMAN

KUALIFIKASI KHUSUS :

POSISI NO. 1 :

• PENDIDIKAN MIN. D-3 SEGALA DISIPLIN ILMU & IPK MIN. 2,75

• USIA MAKS. 27 TAHUN & BELUM MENIKAH

POSISI NO. 2

• PENDIDIKAN MIN. SMA SEDERAJAT

• USIA MAKS. 30 TAHUN

• MEMILIKI SERTIFIKAT SATPAM

LAMARAN DAN CV DITERIMA PALING LAMBAT TANGGAL 25 SEPTEMBER 2019

DITUJUKAN KEPADA :

DIVISI SUMBER DAYA INSANI

BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH

BANGKA BELITUNG

KANTOR PUSAT

JL. KAMPUNG MELAYU NO. 21-22 BUKIT MERAPEN PANGKAL PINANG

TELP. (0717) 9103567

NB :

• CANTUMKAN KODE POSISI DAN LOKASI YANG DILAMAR DIPOJOK KANAN ATAS AMPLOP. CONTOH POSISI CUSTOMER SERVICE DI KELAPA (CSV – KLP)

• HANYA YANG MEMENUHI KETENTUAN DIPROSES LEBIH LANJUT

LOWONGAN KERJA TOYOTA 1.SUPERVISOR

2.SALES (PRIA), PENEMPATAN DIPANGKALPINANG DAN BELITUNG

LAMARAN ANTAR LANGSUNG JL. MASJID JAMIK (DEPAN BCA)

LOWONGAN KERJA Dibutuhkan Segera Karyawati untuk bagian Administrasi. Kualifikasi: wanita, pendidikan Min. SMA/SMK Sederajat, dapat mengoprsikan Komputer, Jujur & bertanggung jawab, tidak sedang kuliah, belum menikah. silahkan antar lamaran ke: CV. INTI KARYA Jl.Solihin GP No.18 H,Pangkalpinang Tlp 0717-439186

Dibthkan segera D3 farmasi, wanita, single, kerja shift, bs komputer utk bekerja di Apotek Sejahtera Jl. Cut Nyak Dien No. 1 Pkp

Dibutuhkan karyawati bagian pembukuan, wanita S1 usia mak 30 thn single. lamaran antar lsg ke TB. GLOBAL JAYA jln Soekarno Hatta dpn puskesmas pangkalan baru

Dibutuhkan tenaga Ahli bidang Pengawas Bangunan. Serius Bekerja. Pendidikan STM atau sederajat. Hub 081278803696

Dbthkn Admin psyrtn: S1, Mnguasai excel, word, pmbkuan kas bsar & kas kcil. Krm Lmrn ke PT.Karya Utama Mega Prima. Almat : Gg.Batu Giok III No.49 RT 005 RW 002 Batu Intan Girimaya PKP.Hub: 0717437986

Dicari tenaga kerja di bidang pencucian mobil yang berpengalaman.hubungi 081930802662 (di sungailiat).

BOC Bth KOKI, WAITER, Lamaran antar jl. A. Yani no.59 Pangkalpinang , WA: 0821 7848 3812