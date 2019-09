Siaran Langsung Liga Inggris Pekan Ini, Big Match Chelsea Vs Liverpool

Big Match Chelsea vs Liverpool, Liga Inggris pekan 6

BANGKAPOS.COM - Siaran Langsung dan Live Streaming TVRI / Mola Tv menayangkan jadwal Liga Inggris pekan 6 pada Sabtu-Minggu (21-22/9/2019) malam pekan ini.

Laga yang melibatkan duo Manchester, yaitu Manchester City vs Watford dan West Ham vs Manchester United tayang Siaran Langsung dan Live Streaming TVRI /Mola Tv, sedangkan big match Chelsea Vs Liverpool disiarkan Mola Tv.

Jadwal Liga Inggris matchday 6 pada Sabtu-Minggu malam pekan ini menyajikan 10 laga tim premier league.

Chelsea vs Liverpool menjadi laga big match yang layak ditunggu penggemar sepak bola Liga Inggris.

Meski demikian,pertandingan duo Manchester, yaitu Manchester City vs Watford dan West Ham vs Manchester United, juga menarik dinantikan.

Laga duo Manchester ini akan disiarkan langsung oleh televisi nasional Indonesia, via Siaran Langsung dan Live Streaming TVRI .

Selain itu, laga lainnya dapat disaksikan melalui tv berbayar dan Live Streaming Mola Tv.

Laga berat akan dilakoni Watford pada pekan ke-6 kompetisi di Stadion Etihad melawan Manchester City pada Sabtu (21/9/2019) malam WIB.

Bermodal hasil imbang melawan Arsenal di pekan ke-5, tim asuhan Quique Sanchez Flores mencoba menjadi penantang Manchester City.

Di sisi lain, tim asuhan Pep Guardiola tengah dalam kondisi yang sangat bersemangat usai meraih kemenangan di Liga Champions atas Shaktar Donetsk.