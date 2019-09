BANGKAPOS.COM -Dulu Dipuja, Begini Nasib Keluarga Vokalis Backstreet Boys Nick Carter, Tragis Saling Lapor Polisi

Masih ingat boyband legendaris Backstreet Boys?

Ya, boyband satu ini pernah mencapai puncak kejayaannya di era 90-an dan awal 2000-an.

Bisa dibilang, nyaris tak ada remaja Indonesia di era itu, yang tak mengenal Backstreet Boys.

Satu personel Backstreet Boys yang paling digilai fans cewek, tentu saja adalah si blonde Nick Carter.

Personel Backstreet Boys satu ini dikenal dengan rambut pirangnya keemasan, wajah ganteng, plus suaranya yang enak didengar.

Nick Carter juga punya adik, yang tak kalah tenar di dunia musik.

Nick Carter dan Aaron Carter (thesun.co.uk)

Siapa lagi kalau bukan Aaron Carter, penyanyi ABG yang sempat populer dengan lagu I Want Candy dan Crush On You.

Mirip dengan kakaknya, Aaron Carter identik dengan rambut blondenya.

Nick Carter kini berusia 39 tahun, sementara Aaron, yang dulu dikenal sebagai penyanyi ABG imut, kini sudah berusia 31 tahun.