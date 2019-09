Sering Macet dan Mati Saat Main Game Online? Ketahui Penyebabnya

BANGKAPOS.COM - Potensi industri game online tampaknya akan semakin tumbuh seiring perkembangan dunia teknologi yang kian masif.

Demikian diungkapkan Head Digital Services and Software Secure Power Schneider Electric, Chi Sen Gay, di acara Life at the Edge di Sands Expo & Convention Center, Singapura.

"Setelah era playstation memudar, sekarang game online menjadi magnet baru bagi generasi muda saat ini," ujar Chi Sen Gay.

Dilihat dari perspektif data center, lanjut Chi, pertumbuhan game online yang sangat masif itu laksana pisau bermata dua, meski game online punya banyak kemudahan untuk dimainkan.

Bermodalkan telepon pintar dan jaringan internet, game online sudah bisa dinikmati oleh banyak orang.

Namun, seiring bertambahnya pengguna game online, kemungkinan game tersebut down juga semakin besar.

"Saat bermain terkadang ada momen di mana game tersebut macet, bahkan mati secara tiba-tiba. Inti dari permasalahan tersebut ada pada sistem cloud yang menaungi data game," jelas Chi.

Chi mengatakan, cloud merupakan sistem komputasi tak terlihat yang berbasis seperti layaknya awan. Fungsi dari cloud ini untuk menyimpan dan mengolah data secara real time.

Memang, cloud merupakan sistem terpadu dalam pengolahan data, tetapi sifatnya terbatas.