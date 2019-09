Tersangka AS alias AN (20), Warga Lingkungan Nelayan II Gg Makam Sungailiat, Tersangka sodomi pada bocah laki-laki usia sembilan tahun ditangkap Polsek Sungailiat, Minggu (22/9/2019).

Tak Hanya Kasus Sodomi, AS Ternyata Sering Buat Keresahan

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Ternyata AS alias AN (25) tak hanya diduga sebagai pelaku sodomi, ia juga dituding pernah mendatangi sebuah tempat hiburan malam (FHM) di Sungailiat, sambil menenteng parang panjang.

Pemuda yang berdomisili di Sungailiat itu, pernah menantang pengelolah THM seraya mengacungkan senjata tajam..

"Dia ini (AS alias AN) yang dulu pernah datang ke tempat hiburan malam bawa parang panjang, nantang pengelolah tempat hiburan. Dia bikin keributan di tempat hiburan malam tanpa alasan yang jelas," kata UY (35), seorang warga saat melihat penangkapan AS alias AN dalam kasus berbeda, sodomi di Mapolsek Sungailiat, Minggu (22/9/2019).

Kapolres Bangka AKBP Aris Sulistyono diwakili Kapolsek Sungailiat AKP Dedy Setiawan didampingi Kanit Reskrim Aiptu Reka Otorida, Minggu (22/8/2019) malam, tak menyangkal banyak perbuatan meresahkan dilakukan oleh pelaku sodomi yang dimaksud.

"Memang betul, selain sodomi, AS alias AN sempat kita cari namun dia menghilang dan akhirnya ditangkap dalam kasus sodomi. AS alias AN pernah bikin keributan di tempat hiburan malam, bawa parang panjang," kata Kapolsek, saat memberikan keterangan tambahan didampingi Kanit Reskrim Aiptu Reka Otorida.