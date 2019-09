Inilah Penyebab Pelaku Tega Sodomi Bocah, Kapolsek Imbau Orangtua Perketat Pengawasan Terhadap Anak

Tersangka AS alias AN (20) dijebloskan ke balik jeruji besi setelah menjalani proses penyidikan oleh Pihak Polsek Sungailiat Bangka, Senin (23/9/2019).

BANGKAPOS.COM-- Terungkap fakta, hasrat birahi AS alias AN tak terkendali karena dipengaruhi tontonan film dewasa. AS mengajku sering menonton film dewasatersebut melalui handphone, sehingga membuatnya nekat menyalurkan hasrat seksual secara tak terarah dan melanggar hukum.

Hal ini diungkap AS alias AN (20), tersangka sodomi pada anak usia dibawah umur ketika ditemui bangkapos.com, Senin (23/9/2019) siang di Mapolsek Sungailiat.

Tersangka yang ketika itu didampingi pihak kepolisian sektor setempat tak menyangkal, kelainan seksual yang ia alami terjadi sejak beberapa tahun silam, saat ia masih remaja atau sebelum usia beranjak dewasa.

Ia bahkan tak pandang bulu, jika ada kesempatan siapapun bisa saja dijadikan korban, termasuk bocah laki-laki sejenis dengannya. Namun demikian, bukan berarti AS tak menyukai wanita. Justru katanya, berhubungan intim dengan wanita, lebih ia dambakan. "Lebih seger kek orang bini lah (lebih enak sama wanita)," kata AS.

Jika lebih menyenangkan dengan wanita, kenapa kamu mau sodomi bocah laki-laki? tanya bangkapos.com. Mendengar pernyataan ini, AS menjawab santai. "Itu hanya kebetulan, karena ketemu sama anak itu (korban), dia yang saya jadikan sasaran, saya bawa ke hutan,"" ungkap AS.

Diakuinya anak tersebut diancam mau dibunuh jika tak menuruti kemauannya.

Menurut AS dia tidak punya pacar, apalagi istri, Sedangkan untuk merasakan jasa wanita pekerja seks komersil (PSK), AS tak mampu membayarnya. "Saya tidak punya uang," ungkap AS.

Bagi AS, hidup di bui bukan hal aneh. Saat masih kategori usia anak bawah umur, ia sudah merasakan menginap di penjara atau Lapas Bukitsemut Sungailiat. "Waktu saya masih remaja, usia belum dewasa dulu, saya divonis 25 hari karena mencuri," kata AS.

Ketika ditanya apakah ada hal-hal aneh yang ia rasakan ketika menjadi terpidana di lembaga pemasyarakatan sebelumnya, AS menggelengkan kepala.

Sedangkan mengenai aksinya dan sudah berapa orang yang jadi korbannya, AS mengaku baru kali ini. "Baru kali inilah pak," kata AS seolah menutup-nutupi.