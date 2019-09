Dijual Rp 28 Juta Per Kilogram, Apa yang Membuat Kopi Geisha Mahal?

BANGKAPOS.COM - Bila kamu pecinta kopi, setidaknya kamu pernah mendengar tentang kopi ini.

Gesha atau yang biasa disebut geisha merupakan varietas kopi terkenal di dunia.

Bukan cuma terkenal karena karakter rasa, tetapi juga dengan harga yang fantastis.

Tidak jarang, pecinta kopi rela mengeluarkan uang hingga belasan juta rupiah untuk mendapat kopi idamannya.

Menurut pernyataan dari CEO ABCD School of Coffee, Hendri Kurniawan dalam wawancara dengan Kompas.com, Selasa (17/9/2019), tahun ini baru terjadi pemecahan rekor harga Gesha dalam lelang yang dilakukan oleh Best of Panama (BOP).

“(Orang) yang menang lelang, orang Jepang, dengan harga 2.000 dollar AS atau sekitar Rp 28 juta per kilogramnya,” ujar Hendri.

Untuk dapat membeli kopi ini, kamu bisa pergi ke laman auction.bestofpanama.org.

Di sinilah, kopi Gesha dari Panama dilelang untuk para pembeli dari seluruh belahan dunia.

Kamu bisa melihat detail kopi yang kamu beli, mulai dari jenis kopi, nama pertanian, nama petani, tingkat curah hujan, proses kopi, cupping score (nilai assosiasi kopi dunia), ketinggian dan masih banyak lagi.