PT. ASP Gelar Mini Launching New Honda ADV 150 dan New Honda Genio di Cafelate, Hotel Xinlu

Mini Lounching New Honda ADV 150 dan New Honda Genio di Cafelate

BANGKAPOS.COM-- Honda Dealer PT. Asia Surya Perkasa (ASP) yang berlamat di Jl A Yani No 147 (Jalan Baru) mengadakan Mini Launching New Honda ADV 150 dan New Honda Genio di Cafelate, Hotel Xinlu Pangkal Pinang

Adapun Kegiatan dari Mini Launching ini adalah untuk memperkenalkan Product Baru dari Motor Honda, yaitu New Honda ADV 150 dan New Honda Genio.

Show event Honda ASP (Honda ASP)

Acara berlangsung Seru, dari pembukaan sampai dengan acara selesai. Acara ini juga di hadiri Komunitas-komunitas Motor Honda Bangka dan masyarakat Sekitar yang selalu mendukung penuh atas peluncuran Product Baru Honda ini.

Harapan kami, dengan di luncurnya Product Matic Terbaru ini, dapat di terima masyarakat Bangka khususnya Kota Pangkal Pinang untuk menjalani Activitas sehari hari nya dengan menggunakan Motor Honda yang terkenal Irit, Gesit dan Lincah, ujar Petra selaku Kepala Cabang Dealer Honda ASP Pangkal Pinang.

Product Matic Terbaru ini juga sudah bisa didapatkan di Main dealer Honda ASP Pangkalpinang atau dealer-dealer Honda terdekat di kota anda tersebar di seluruh daerah yang ada di Pulau Bangka Belitung.