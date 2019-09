Terhalang Jarak Pandang, Tiga Penerbangan Tujuan Pangkalpinang Alami Return to Base

BANGKAPOS.COM-- Sempat diberitakan kompas.com pagi tadi, Selasa, (24/9/2019) bahwa maskapai penerbangan Garuda Indonesia GA136 tujuan Jakarta-Pangkalpinang kembali (return to base) ke Bandara Soekarno Hatta setelah hampir mendarat di Bandara Depati Amir Pangkalpinang.

Executive General Manager (EGM) PT Angkasa Pura II (PT AP II) Chuanda mengkonfirmasi ada tiga maskapai kembali lagi (return to base) ke Bandara Soekarno Hatta.

"Memang tadi ada tiga maskapai dengan tujuan Pangkalpinang yang return to base," ungkap Chuanda kepada bangkapos.com, Selasa (24/9/2019) sore.

Adapun daftar maskapai yang mengalami return to base meliputi Garuda Indonesia GA136 keberangkatan 10.05 WIB - 11.30 WIB tujuan Jakarta- Pangkalpinang return to base Jakarta.

Lion JT 616 keberangkatan 10.00 WIB - 11.10 WIB tujuan Jakarta-Pangkalpiang return to base Jakarta. Nam Air IN 551 keberangkatan 09.50 WIB - 10.30 WIB tujuan Tanjungpandan - Pangkalpinang return to base Tanjungpandan.

"Kronologinya begini jam 10.00 WIB tadi visibility normal tidak ada masalah 5.000 meter. Namun jam 10.30 WIB visibillity (jarak pandang--red) menurun karena hujan lebat, lebat banget disini sehingga ada NOTAM jam 10.58 WIB, ada NOTAM menyampaikan visibility hanya 1000 meter karena hujan lebat. Karena NOTAM itulah para maskapai memutuskan untuk kembali karena visibility minimum," jelas Chuanda.

Chuanda mengatakan, untuk sekarang karena terjadi hal itu, tiga maskapai tersebut akan mengalami delay untuk penerbangan selanjutnya.

"Ini karena alasan alam tidak diharuskan kompensasi kalau peraturannya, tapi kita pantau di lapangan tadi sudah ada yang kasih makanan ringan. Kondisi penerbangan saat ini sudah mulai normal tadi 12.15 WIB Citylink sudah landing," kata Chuanda.