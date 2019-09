Pesut Mati yang Ditemukan di Sungai Upang Kabupaten Bangka Berstatus Terancam Punah

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Arthur, Dosen Managemen Sumberdaya Perairan Universitas Bangka Belitung mengatakan pesut yang ditemukan mati di perairan wisata Sungai Upang Desa Tanah Bawah, Kecamatan Puding berdasarkan IUCN (International Union for Conservation of Nature) berstatus endanger (terancam punah).

"Supaya tidak punah kita perlu mengetahui persebarannya (pesut-red) dengan seperti itu kita bisa mengetahui habitatnya secara alami dan juga sosialisasi kepada masyarakat terkait aturan yang ada. Kedua kita perlu mengetahui bagaimana tingkah lakunya. Apakah dia masuk sungai untuk mencari makan atau untuk menepi saja karena cuaca misalnya," ungkap Arthur kepada bangkapos.com. Rabu, (25/9/2019).

Terancam punah (dokumentasi Alobi)

Arthur menjelaskan ikan bernama ilmiah Orcaella brevirostris, habitat asli berada mulai dari lautan hingga daerah estuari dan sungai khususnya di daerah sungai Mahakam kalau di Kalimantan. Akan tetapi untuk persebaran di Bangka belum diketahui dengan pasti. Tahun 2017 lalu di sungai Kepoh Bangka Selatan juga pernah diketemukan spesies ini karena masuk ke jaring nelayan dengan ukuran kurang lebih mendekati dewasa.

"Sebagai akademisi kami ingin mengawetkan itu (pesut-red) supaya bisa menjadi bahan pembelajaran nantinya. Di sisi lain kami juga koordinasi dengan pihak terkait untuk meneliti kira-kira apa yang menyebabkan kematiannya," ungkap Arthur.

Arthur juga mengatakan mengenai awetan yang akan dilakukan adalah dengan mengambil tulang belulang untuk disusun.

"Biasanya pesut itu berkelompok, dan jarang berenang sendirian. Pakannya ikan kecil, dan crustacea. Kalau melihat karakter sosial dari pesut yang berkelompok kemungkinan iya (masih ada pesut disungai tersebut-red) karena waktu saya dikirimi videonya kemungkinan ada dua, atau lebih," jelasnya.

Foto Evakuasi pesut (Dokumentasi Alobi)

Dia pun memberikan informasi bahwa Pesut, Lumba-lumba, Paus, Duyung merupakan hewan laut yang dilindungi berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. PP No. 7 Tahun 1999 merupakan peraturan pelaksana dari Undang - Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati.

Dalam Pasal 21 ayat 2 disebutkan dalam poin (a) setiap orang dilarang menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, mengankut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup. Ditambahkan dalam poin (b) setiap orang dilarang menyimpan, memiliki, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati.

Adapun ancaman sanksi hukum dari pelanggaran tersebut yaitu pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak seratus juta rupiah.

(Bangkapos.com/Cici Nasya Nita)