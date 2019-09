AS Remaja Kecanduan Lem Sehari Habiskan Dua Kaleng Aibon, Butuh Pendampingan Seumur Hidup

BANGKAPOS.COM-- Satu dari empat korban kecanduan lem aibon, AS bocah berusia 11 tahun, akan direhabilitasi di Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) Rehabilitasi Sosial Dharma Wahyu Insani Babel. Rehabilitasi ini dilakukan atas izin orang tua AS.

Selumnya AS bersama tiga rekannya diamankan oleh Tim Gabungan Polsek Sungaiselan dan Sat Pol PP Bangka Barat, Rabu (25/9/2019) di Jalan Pam Desa Selan Atas Kecamatan Sungaiselan Kabupateng Bangka Tengah (Bateng) saat kedapatan asyik ngelem.

Pengurus IPWL Rehabilitasi Sosial Dharma Wahyu Insani Babel Devi saat dihubungi via telepon oleh bangkapos.com, Kamis (26/9/2019), mengatakan jika kecanduan yang dialami oleh AS cukup parah.

Menurut pengakuan AS menghisap lem aibon dua kaleng perhari.

Namun jika diperhatikan dari biologis tubuhnya Devi mengaku ada ketidak jujuran dari pengakuan AS, hal ini bisa dilihat dari badannya yang kurus, tangan yang gemetar, dan pada saat bangun tidur pagi tadi masih tercium aroma lem aibon dari sang anak.

"Bangun tidur tadi masih ada bau aibon, berarti kan nafasnya sudah nafas lem itu, sudah parah lah ini," ujar Devi, Kamis (26/9) via telepon.

Menurut prediksi Devi, AS setidaknya sehari sudah menghabiskan enam kaleng aibon, dan tak hanya aibon Devi juga menilai jika AS juga mengkonsumsi rokok dan minuman keras, namun hal tersebut masih harus digali lebih dalam lagi.

Saat ini AS saat ini masih belum bisa ditanya banyak dikarenakan AS harus tenang terlebih dahulu untuk menghilangkan kepanikan dan ketakutannya terlebih dahulu.

Menurut pengakuan AS ia membeli aibon seharga Rp 10 ribu per kaleng, dan menghabiskan dua kaleng per hari maka ia harus mengeluarkan uang setidaknya Rp 20 ribu per hari.

Devi juga mengatakan AS mendapatkan uang tersebut dari uang jajan yang diberikan ibunya sebesar Rp 30 ribu per hari. Padahal sang ibu dari penghasilannya sebagai seorang pedagang dan suaminya yang seorang nelayan, dan mereka bukan dari keluarga yang berkecukupan.