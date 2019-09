Segini Harga Grosir Mangga dan Jeruk di Pangkalpinang

BANGKAPOS.COM - Saat musim kemarau ini ternyata pasokan buah mangga dan jeruk sangat banyak ke Kota Pangkalpinang.

Mangga yang masuk melalui agen buah Cahaya Buah Kota Pangkalpinang dipasok dari Pulau Jawa, sedangkan jeruk dipasok dari Kota Medan.

"Kami ini memasok berbagai macam jenis buah lokal dari berbagai daerah di Indonesia, kebetulan saat ini lagi banjir buah mangga dari Jawa dan buah jeruk dari Medan," kata Syamsul, agen buah Cahaya Buah di kawasan pasar induk Kota Pangkalpinang, Kamis (26/09/2019).

Diungkapkannya, pembelian buah di toko ini menggunakan sistem peti atau kotak dari kayu dan kardus dengan harga grosir.

"Satu peti mangga dan jeruk beratnya rata-rata 40 an kg, kalau mangga dalam kemasan kotak kardus sekitar 17-20 an kg per kotak," ujarnya.

Diungkapkannya, untuk buah jeruk manis ada 4 tipe dengan harga grosir, yakni tipe AB harga Rp 16.000 per kg, tipe C harga Rp 14.000 per kg, tipe D Top Rp 12.000 per kg dan tipe DK Rp 10.000 per kg.

"Untuk mangga ada dua jenis yakni mangga Indramayu dan Harum Manis dengan 3 tipe yakni tipe Jumbo harga Rp 13.000 per kg, tipe Boom Rp 11.000 per kg dan tipe Super Rp 9.000 per kg. Harga ini harga grosir dan harus membeli minimal satu peti atau kotak," jelasnya.

Diakuinya, para pembeli buah di toko ini kebanyakan para pedagang buah keliling dan toko-toko buah lainnya yang ada di Pulau Bangka.

"Saat ini kan banyak bermunculan para pedagang buah keliling menggunakan sepeda motor, mereka itu beli disini lah, ada pedagang keliling yang membeli hingga 5 peti per harinya," tukasnya.

(Bangkapos.com/Edwardi)